男女港鐵不雅片瘋傳！他伸手進裙狂摸臀部 身分被起底是慣犯

乘搭香港地鐵不應作出猥褻行為。香港社交平台Threads瘋傳影片，地鐵車廂內有1對男女當眾作出不雅行為，其中穿吊帶背心、超短裙女子，坐在男子大腿上，男子則伸手進短裙內撫摸女子臀部，旁若無人，畫面令人咋舌。更有目擊者透露，該對男女上車前曾撫摸下體私處，直呼「真的好誇張」。

影片震撼網友，批評該對男女離譜，「太誇張了」、「那個男人不尊重女人」、「好噁心，有沒有尊重過其他人」，呼籲報警處理，「公眾地方作出猥褻行為」。另有網友認出該對男女是「慣犯」，常在街上作出不雅行為，身份為外籍男子及華裔女子。

這也太誇張了吧！有香港女生於8月10日在Threads發布這段「地鐵男女不雅影片」，感嘆「我真的不知道，我一個普通的老百姓，勤勤懇懇、老老實實地生活，為什麼每天還要看到這些東西。我真的快崩潰了」。

影片直擊！地鐵男女車廂內作出不雅行為

從原PO分享的影片看到，當時地鐵車廂座位坐滿乘客，中間位置有1名穿吊帶背心、黑絲（黑色絲襪）及超短裙的女子，坐在男子大腿上，男子則把右手從後放進女子短裙內，不斷有動作，似乎正撫摸女子臀部，女子則未見有顯著反抗動作。

目擊者認出男女是「慣犯」 身份曝光更誇張

影片於網路廣泛流傳，有更多目擊者分享不同角度相片或影片，指該對男女上車前曾撫摸下體私處，「真的好誇張，還沒上地鐵前，根本就一直在摸」。更有目擊者認出該對男女是「慣犯」，在街上走路時也會邊行邊伸手入裙摸臀部，「星期六喺尖沙咀都撞到佢哋，外籍人士加1個華裔女子」。

網友批離譜：有沒有尊重過其他人？

網友看過影片震驚，斥責該對男女離譜，「道德淪喪」、「神經病！那個男人不尊重女人」、「好噁心。有沒有尊重過其他人，包括被他摸的那個女生？」還有網友呼籲報警處理，「我會把正面也拍下來，然後報警檢舉」、「告他在公共場所行為不檢」、「在公眾地方作出猥褻行為，其實可以報警」。

另有網友擺錯重點關注旁邊女子，「我好奇旁邊那位女士當時是什麼心態面對這件事」。

公眾地方猥褻刑罰是什麼？

根據香港《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款港幣2,000元（約新台幣8,133元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元（約新台幣407萬元）及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。

地鐵範圍作出不雅行為可罰款5,000元（約新台幣2萬元）

而根據《地鐵附例》第28H條「粗言穢語」，不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感行為，違者最高罰款5,000元。

延伸閱讀：

售貨員涉深水埗港鐵站觸兩女乘客私處 被捕非禮押後9.7再訊

有片｜女學生坐九巴疑遭後座漢非禮 見網片驚覺報案 警拘淫狼

文章授權轉載自《香港01》