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三亞民宿戲水池出意外 男童手臂卡排水口「紅腫淤血」消防急救援
三亞一民宿有男童被戲水池排水口吸住手臂，導致紅腫淤血無法拔出。涉事民宿回應稱，男童自行掀開排水蓋後伸手入下水道所致，現已緊急更換防護設施。
《新京報》報道，有遊客反映，8月1日在三亞一民宿入住期間，兒子的手臂被戲水池排水口吸住，無法拔出，後經消防人員幫助才脫困，質疑民宿有安全隱患。
民宿工作人員表示，戲水池水深37厘米，排水口小。事發時，男童打開排水蓋將手伸入下水道導致被卡住，「只有小孩才能把不鏽鋼蓋子拿起來」。民宿現已更換了更安全的排水蓋，有關賠償有待法院判定。
三亞市天涯區旅遊和文化廣電體育局工作人員稱，已派員到現場核實，並安排雙方線下調解，將移交執法部門判斷民宿是否存在違規行為。若家長認為有侵犯兒童權益，可通過司法途徑維護權益。針對民宿戲水池是否存在違法違規情況，將交由執法部門處理。
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文章授權轉載自《香港01》
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