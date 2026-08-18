元朗60公斤巨犬咬死比熊 主人睹物思情發文追思

元朗YOHO昨日（17日）發生狗咬狗慘劇，一隻重達60公斤的未繫繩大型犬，接連咬死一隻迷你貴賓狗及比熊犬薇薇。薇薇主人今早於社交平台連發三文懷念愛犬，憶述當時縱使嘗試踢狗、噴水及求救仍救援無果，只能眼睜睜看著愛犬慘死眼前，而涉事大狗狗主至今仍隱形未現身。主人深感傷痛，感嘆薇薇再也無法吃到他們煮的食物，又指狗狗是全家人的小天使：「好想再抱著她」。

主人首度發文憶述薇薇遇襲經過

涉事比熊犬薇薇的主人今早（18日）在社交平台發文懷念愛犬，在Threads開設帳號以懷念薇薇。主人首度發文感謝大家的關心，並在文中憶述事發過程，又指昨天如常帶薇薇下樓散步，中途突然衝出一隻半人高的大狗，一口咬住薇薇的頸部。薇薇主人表示，事發後曾嘗試過各種方法救薇薇，例如踢那隻大狗、用水噴大狗的鼻子，雖然曾獲路人相助，但始終無果，只能眼睜睜看著自己的寵物失去生命。

比熊犬薇薇主人：該大狗狗主至今仍未出現過

主人表示，即使薇薇死去，大狗仍在旁徘徊，直到警方將大狗控制，才能為薇薇處理後事 。主人稱，即使後來得知大狗同時咬死了另一隻狗，但該狗主至今仍未出現過。

徹夜難眠悲痛萬分

面對這次慘劇，主人表示十分傷痛、徹夜難眠。主人指，薇薇是特別溫馴的小狗，是全家的天使，還是好想去抱抱和親牠，無法相信牠會這麼突然地離開。主人上傳薇薇事發前最後片段，指「只有反覆看著她可愛好奇的樣子，才能暫時忘記可怕景象」。

主人感嘆：再也吃不到親手煮的食物

主人隨後再發兩文，分享家中每個角落都有愛犬的蹤影，打開冰箱看到為薇薇準備的晚餐，想起平時挑食的牠每次都能把主人煮的食物吃光，如今卻再也吃不到；看到薇薇平時上廁所的地方，又想起牠以前總是把屁股朝向尿盤外、小便總是尿不中尿盤的可愛傻樣。

延伸閱讀：

女主人怕半夜踩到愛犬買聲控燈 結果睡覺打呼嚕 狗狗：慘的是我

上門餵狗遭「當奴才」使喚！神級聰明犬按鈕全指揮 完事被讚真棒

文章授權轉載自《香港01》