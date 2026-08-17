大陸掀大路燈熱潮媽媽花1萬9購入護眼燈 男童近視一年急升200度

中國大陸掀起「大路燈」護眼熱潮，不少家長不惜花數倍價錢購入熱賣的大路燈，望保護孩子視力。近日，一名兒童使用近一年，近視度數竟然急升近200度。到底大路燈是否「智商稅」？是否真的對視力有保護作用？

大路燈護眼熱潮 家長不惜高價購入

大路燈是一種可移動的落地燈，特點是照明範圍廣，有上下兩組光源，下方的大燈向下照射，用來照亮桌面或指定範圍；上方的燈則射向天花板，利用反射的光線照亮空間，讓整體環境變亮。

大路燈價格高昂，售價一般超過人民幣一千元，遠比普通落地燈昂貴。這類產品宣傳是模擬自然採光，宣稱能助護眼、減低視覺疲勞，並有助控制近視，主打專為兒童學習區域而設。

男童一年卻近視急增200度

據內媒《風芒新聞》報導，寧波一位家長花費四千多元人民幣（約新台幣1萬9千元），購入一盞熱賣的網紅大路燈。在短短一年間，兒子視力竟持續惡化，近視增加了近200度，增幅遠超正常範圍。

醫生了解後發現，男童的日常用眼習慣才是視力惡化的主要原因。他每天下午4時多開始做功課直到6時，晚上還會看書及使用電腦，長時間高強度地近距離用眼，即使使用護眼的燈具，亦無法抵消不良習慣對視力的影響。

醫生：大路燈只屬照明工具 未有證據證實可防近視

醫生進一步解釋，不管是哪一類燈具，本質上都是照明工具。雖然大路燈屬於較高階的照明設備，亮度更高、光譜也較完整，但是暫時沒有臨床數據證明有助預防近視。

家長要預防孩子近視，應減少長時間近距離閱讀和書寫，並增加日間戶外活動的時間。醫生指出，日間戶外自然光的照度約為10,000至100,000 lux，甚至更高。現在暫時未有家用燈具能達到同等照度，因此無法單靠室內燈取代戶外自然光。

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文章授權轉載自《香港01》