霸位避暑不點餐惹怨！大陸常州星巴克「怒關冷氣」反擊 官方回應了

炎炎夏日高溫難耐，公共場所與連鎖餐飲店常成為民眾避暑首選，但若「只占位不消費」，往往令店家相當頭痛。中國大陸江蘇常州一家星巴克門市，因長期遭多名高齡長者集體霸占座位吹冷氣，卻始終不點餐消費，店員在多次溝通無果下，無奈祭出殺手鐧「直接關閉中央空調」，消息傳開後迅速引發各界熱議。

綜合外媒報導，近期不少大陸消費者在社群平台上反映，包括星巴克、連鎖手搖飲店及速食餐廳等門市，頻繁出現長者「組團避暑」的現象。許多長輩一坐就是大半天，桌面空空如也未有點餐，導致真正花錢消費的顧客端著餐點卻完全找不到座位，引發不少民怨。

事件曝光後，有網友苦笑直言「終於理解為何要有會員制門檻」，也有民眾建議長者若想避暑，應前往社區活動中心或圖書館等公共福利機構，而非長期無償占用商業營利空間。面對長期的無效占位問題，常州該家星巴克門市因不堪其擾，乾脆直接把室內冷氣關閉，希望能藉此勸退單純避暑的民眾。

大批網友對店家的果斷反擊表示支持，認為餐飲業需要負擔高昂店租與水電營運成本，長期免費占位已嚴重侵害商家與其他消費者的合法權益，直呼「非常解氣」。另一派聲音則認為，直接關閉空調的做法略嫌極端，在悶熱天氣下，恐怕會連帶影響到店內正常消費客人的用餐體驗與品牌觀感。

針對「只坐不買」引發的營運風波，星巴克官方與內部人員表示，目前品牌對於入座並未設定強制消費的硬性門檻，主要交由各門市視現場狀況彈性應對；若遇影響他人或營業秩序之行為，仍會請店員秉持禮貌與友善原則進行軟性勸導。

資深門市人員坦言，過去進店顧客多半會主動點購飲品，如今面對消費習慣轉變與避暑潮，如何在維持品牌友善包容形象的同時，保障付費顧客的舒適環境，已成為實體門市的一大管理考驗。