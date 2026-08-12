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唧唧唧！18歲少年露營遭蟬鳴攻擊 雙耳腫脹鳥叫、手機通知全聽不到

聯合新聞網／ 綜合報導
男子在連續聽蟬鳴幾小時後，出現短暫失聰現象。示意圖／ingimage
男子在連續聽蟬鳴幾小時後，出現短暫失聰現象。示意圖／ingimage

浙江寧波一名18歲少年到森林露營，沒想到被數百隻蟬持續數小時的鳴叫聲「震」出耳傷，甚至一度聽不見鳥叫和手機通知聲。幸好經過治療與休養兩週後，他的聽力完全恢復，沒有留下嚴重後遺症。

搜狐網報導，這名王姓少年到山區露營，發現中午過後蟬鳴聲越來越大。不過他沒有立刻離開森林，而是一路待到傍晚。雖然後來蟬鳴逐漸安靜，他卻開始出現耳鳴、耳朵脹痛等症狀，還發現自己連附近的鳥叫聲和手機通知音都聽不到。

擔心聽力受損的他趕緊前往醫院檢查，醫師檢查後發現，男子的雙耳都有腫脹現象，為他開立藥物消腫。男子被要求至少遠離吵雜環境兩周，幸好在兩周後聽力便順利恢復正常。

寧波大學附屬第一醫院耳鼻咽喉科資深醫師李吉表示，許多人以為大自然的聲音對耳朵無害，其實並非如此。蟬被認為是世界上聲音最響亮的昆蟲之一，單隻蟬的鳴叫通常不超過70分貝，不太可能造成聽力損傷；但數百隻蟬同時鳴叫時，聲音可能超過85分貝，便可能造成聽力損傷。

李吉解釋，短時間暴露在高分貝噪音中，可能使耳蝸內負責感受聲音的毛細胞出現水腫，通常休息一至兩周便能恢復。然而，若毛細胞進一步壞死，就無法再生，聽力損傷也可能永久且不可逆。

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