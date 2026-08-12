貴州男子逼迫女友同跳河卻獨自逃生 家屬尋女17年方知早已溺亡

綜合大陸媒體報道，徐女士16歲的女兒小李於2008年失蹤，家屬一度以為女兒與男友梁某私奔，尋找多年未果。2025年，家屬才被告知女兒早在17年前就已溺亡。原來是梁男不滿分手，強行抱李女跳河，事後又獨自游回岸上放任女友溺亡。

2025年12月，梁男在貴州老家被拘捕，目前因涉嫌故意殺人罪被移送審查起訴，其家人也因涉嫌包庇罪被取保候審。

家屬尋女17年

徐女士的女兒小李在2008年失蹤，家屬17年來一直在尋找孩子的下落。據徐女士介紹，女兒當年在浙江溫州打工並與男子梁某戀愛，在向男友提出分手後便失聯。

因為家屬不支持這段戀情，徐女士一度以為女兒是與男友私奔。曾有人與梁男取得聯繫，對方稱和小李一起在東莞的一家玩具廠打工。徐女士和李先生便在當年到東莞尋找女兒，還貼了尋人啟事，但一無所獲。

2011年，徐女士輾轉聯繫到梁某的姐姐和母親，「沒想到她們也聲稱不知道梁某去了哪裏，但當年感覺梁某的母親並沒有我們那種焦急擔憂的感覺。」李先生則稱，在女兒失蹤的17年來，他們曾去梁男家中找過女兒7次，每次到他家，其母都會很熱情地招待他們，「根本察覺不到有什麼異常」。

迫女友同跳河卻上岸獨自潛逃

直到2025年徐女士接到警方消息，指家屬採集入庫的DNA與2008年從溫州蒼南縣河裏打撈上的一具無名女屍匹配成功，徐女士這才知道女兒已經遇害。

案件材料顯示，小李的男友梁某因不滿分手抱着女友一起跳河自殺，但後來梁男因嗆水難受，產生求生意識，游回岸上，但其未採取任何措施營救在河裏的小李致其溺亡。梁男於2025年12月在貴州老家被拘捕。目前案件已進入審查起訴階段。梁男被捕後，他的家人也因涉嫌包庇罪被取保候審。

檢方認為，梁男因情感糾紛剝奪他人生命，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。但梁某作案時屬未成年人，到案後如實供述自己的罪行，自願認罪認罰，應當從輕或者減輕處罰。

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文章授權轉載自《香港01》