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糗爆！陸女穿拋棄式內褲鬆脫滑落至裙底 腰間只剩鬆緊帶

香港01／ 撰文／許靖雯
女網友嘗試再穿一條新內褲，沒過半小時再度破裂變成「蜘蛛網狀」。圖／抖音@轉圈圈
女網友嘗試再穿一條新內褲，沒過半小時再度破裂變成「蜘蛛網狀」。圖／抖音@轉圈圈

近日，有大陸女網友在社交平台控訴，在名創優品（MINISO）購入的一次性內褲（即拋棄式內褲）品質堪憂，內褲竟然和褲頭橡皮筋分離，最後滑至裙底，褲頭橡皮筋則留在腰上，這一幕還被同事發現，讓她顏面盡失。

8月7日，名創優品旗艦店客服回應表示，品牌內部已啟動緊急調查，將第一時間核實產品狀況與問題原因。

抖音網友「轉圈圈」發佈影片稱，她因出差圖方便購入名創優品一次性內褲，途中被同事問「為什麼妳腳下有塊白色的布？」隨後她低頭檢查，竟然發現是自己的內褲，摸一摸腰部更發現僅剩一條白色鬆緊帶。因當天穿的是裙子，一次性內褲品質不佳，內褲的鬆緊帶和主體部分分離，主體部分便慢慢滑落下來。

據《極目新聞》報導，當事人曾女士在成都透過外賣平台，購入一袋五條裝的名創優品一次性內褲，那條滑落的內褲是第四條。當時在街上發現內褲滑落後，她返回酒店換上最後一條內褲，不料沒過半小時，去完洗手間後便發現內褲再度破裂，甚至變成「蜘蛛網狀」。

曾女士表示自己常購買名創優品的一次性內褲，過往未遇過同類問題，這次發影片吐糟之外，也希望名創優品重視質量管控。影片發佈後迅速在網上引發熱議，不少人心疼曾女士的尷尬經歷，也有人吐槽名創優品的質量，截至8日下午，點讚量已突破31萬次，轉發量更超過105萬次。

7日，名創優品旗艦店客服回應媒體問詢時表示，針對曾女士反應的內褲質量問題，品牌內部已啟動緊急調查，將第一時間核實產品情況與問題原因，後續會及時向消費者同步處理進展。

據悉，名創優品作為物美價廉的內地雜貨品牌，近年積極擴展香港市場，自2014年11月在元朗大馬路開設首間店後，陸續進駐荃灣、牛頭角及油麻地等地，目前香港有數十間分門店。

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文章授權轉載自《香港01》

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