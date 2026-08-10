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白海豚颱風把「小章魚」吹上4樓窗戶 浙江男：昨晚已吃掉

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
颱風「白海豚」9日登陸浙江玉環，當地一名男子發現，工廠4樓窗戶上竟黏著一隻被強風吹來的活「望潮」，也就是當地常見的小型章魚。圖／取自紅星新聞
颱風「白海豚」9日登陸浙江玉環，當地一名男子發現，工廠4樓窗戶上竟黏著一隻被強風吹來的活「望潮」，也就是當地常見的小型章魚。圖／取自紅星新聞

颱風「白海豚」9日登陸浙江玉環，強風竟吹來一名「不速之客」。當地一名男子發現，工廠4樓窗戶上竟黏著一隻活的「望潮」，也就是當地常見的小型章魚，地點距海邊近1公里、高約10多公尺。影片發布後迅速爆紅，男子10日表示，昨晚，這隻「意外來客」已被他吃掉。

據紅星新聞報導，颱風「白海豚」9日下午5時30分左右在浙江玉環市坎門街道沿海登陸，登陸時中心附近最大風力達14級、每秒42公尺。

報導指，就在颱風肆虐期間，在當地開設工廠的趙姓男子發現，工廠4樓窗戶玻璃上竟出現一隻「望潮」。他將畫面拍成影片上傳後迅速引發討論，影片按讚數突破66萬，轉發量超過185萬。部分網友笑稱是「會飛的八爪魚」，也有人一度以為是養殖戶飼養的章魚。

趙姓男子表示，這隻「望潮」原本生活在灘塗，和深海章魚外型不同，在當地常被視為滋補食材，通常按隻販售，價格不低。他說，這隻體型還算幼體，成年後還能再長大5至6倍，以這樣的大小來看，市場上一隻約可賣10至20元人民幣（約台幣48至96元）。

他還表示，發現「望潮」的位置在4樓，距離地面10多公尺，離海邊則將近1公里。這隻「望潮」被強風吹來時還是活的，當天晚上已被他吃掉。

報導解釋，「望潮」學名短蛸，是江浙沿海常見的小型章魚，平時棲息在灘塗泥洞中，漲潮前常會探出洞口、舞動腕足，因此被稱為「望潮」。其體型比一般章魚小，腕足較細長，也是浙東常見的小海鮮，常見料理方式包括汆燙、紅燒及煮湯。

「白海豚」登陸浙江後持續向內陸移動。據中央氣象台10日下午消息，颱風中心已進入江西上饒市廣豐區境內，強度降為熱帶風暴級。另據北京市氣象台預報，受「白海豚」外圍水氣及冷空氣共同影響，北京11日晚間至13日預計將出現明顯降雨，部分地區可能出現特大暴雨。

大陸國家防總及應急管理部10日也針對河北、河南、湖北、山東啟動防汛4級應急響應，官方提醒防範暴雨可能引發的山洪、地質災害及中小河流洪水等風險。

浙江一名男子表示，被颱風「白海豚」吹上工廠4樓窗戶的「望潮」當時還是活的，當天晚上已被他吃掉。圖／取自紅星新聞
浙江一名男子表示，被颱風「白海豚」吹上工廠4樓窗戶的「望潮」當時還是活的，當天晚上已被他吃掉。圖／取自紅星新聞

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