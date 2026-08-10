胃裡塞滿181顆鐵釘！雲南36歲男手術取出近1公斤異物

大陸雲南一名36歲男子因反覆噁心、嘔吐9天就醫，影像檢查發現其消化道內布滿大量金屬異物。雲南省第三人民醫院近日手術取出異物，其中光是鐵釘就多達181顆，所有異物總重接近1公斤。院方表示，患者既往患有精神疾病並存在異食行為，但家屬此前並未察覺其反覆吞食金屬物品。

據《澎湃新聞》報導，該名男子因持續出現噁心、嘔吐症狀長達9天，由家屬陪同前往當地醫院檢查。腹部X光片顯示，大量條狀、點狀的金屬高密度影密集分布於腹部，情況遠比原先預期嚴重。

詢問病史後得知，患者過去曾患有精神疾病，並存在異食行為。不過，其異常行為相當隱蔽，家屬此前從未發現他反覆吞食鐵釘等金屬物品，也無法確定這些異物是在多長時間內、分多少次吞下。

患者之後轉至雲南省第三人民醫院普外科接受進一步治療。醫療團隊評估影像資料、異物分布位置、消化道情況及患者全身狀態後，決定進行手術取出異物。

院方指出，大量尖銳異物散布在消化道內，處理難度遠高於一般異物取出。醫師除了要確認異物所在位置，也必須防止鐵釘尖端刺傷胃腸壁，並在取出過程中盡可能避免造成二次傷害。

手術過程中，醫療團隊分批取出異物，並持續觀察患者消化道狀況。經統計，取出的鐵釘共有181顆，加上其他金屬異物後，總重量接近1公斤。手術最終順利完成。

院方表示，手術目前已解除患者最迫切的身體風險，但後續仍需接受精神心理專科持續治療，並透過家屬陪護、規律服藥及加強危險物品管理，降低再次發生異常吞食行為的風險。

另據《都市時報》報導，醫療團隊手術歷時近3小時，除了大量鐵釘外，還從患者胃中取出硬幣、螺絲、螺帽及磁鐵等異物，其中最長一根鐵釘接近10公分。大量金屬異物在胃內吸附成團，已將胃撐大並造成下墜。

醫師表示，患者胃壁已出現多處潰瘍及糜爛點，所幸鐵釘並未刺穿胃壁，也未掉入腸道。醫療團隊推測，部分鐵釘可能因磁鐵作用吸附在一起，甚至已有磁性。院方表示，患者術後恢復良好，目前情況穩定。