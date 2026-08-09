快訊

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

飆天量！金控投資單季竟爆賺逾9300億元 最大推手是誰？

最毒閨密！百萬女網紅被騙去菲律賓失蹤3年 確認遭撕票

聽新聞
0:00 / 0:00

飛機餐出事了？南航疑提供「黑棗汁」潤腸 全機乘客瘋搶廁所

聯合新聞網／ 綜合報導
網友爆料南航航班因發放具備通便效果的黑棗汁，導致多名乘客在機上排隊等候洗手間。照片為示意圖。 圖／ingimage
網友爆料南航航班因發放具備通便效果的黑棗汁，導致多名乘客在機上排隊等候洗手間。照片為示意圖。 圖／ingimage

搭乘長途航線最怕遇到腸胃不適，日前中國南方航空（南航）CZ8403航班傳出一起令人哭笑不得的事件。有網友爆料，該航班在飛行途中向乘客發放具有強效潤腸通便作用的「黑棗汁（Prune juice），大陸稱為西梅汁」，導致機上百餘名旅客在僅有兩間洗手間的情況下，集體排隊搶廁所，引發熱議。

綜合陸媒報導，該起事件發生於8月6日，網友指出當天空服員在發放機上飲品時提供了黑棗汁，由於其外觀與口感與一般葡萄汁極為相似，許多不知情的乘客便順手飲用。不料黑棗汁含有豐富的山梨糖醇與膳食纖維，本身即具備極強促進腸道蠕動的效果。

在萬米高空的密閉機艙內，結合氣壓變化與久坐影響，飲品的「催化作用」迅速在機艙內連鎖爆發。大批乘客幾乎在同一時間產生強烈便意，面對全機僅有的兩間洗手間，走道瞬間排起長龍，場面一度相當窘迫與混亂。

南航客服人員回應表示，飛機上的餐點與飲料品種均以機上實際提供為準，並非每一架航班都會配備黑棗汁，常見的飲品多為咖啡、果汁或豆漿等，乘客皆可依個人偏好自由選擇。

至於該航班是否真的因發放黑棗汁而導致百人排隊搶廁所，南航客服則表示暫時無法核實到相關細節情況，亦未對受影響乘客是否有後續處置或補償做出進一步說明。

營養專家分析，黑棗汁中的山梨糖醇屬於不易被小腸吸收的糖醇類，會在腸道內形成高滲透壓環境並吸附水分，進而刺激腸道強烈蠕動。在飛機環境下大量飲用，極易引發急性腹瀉或強烈便意。

專家也提醒，民眾在狹小的機艙空間內享用具備特定保健或「額外功效」的機能性飲品時，務必先評估自身腸胃耐受度並控制份量，以免在萬米高空中陷入尷尬境地。

航班 廁所 飲料 排便 飛機

延伸閱讀

飛機餐能再多要一份嗎？空服員揭乘客1舉動是關鍵：有剩幾乎都會給

雪梨機場兩客機險相撞 機師急煞釀空服員受傷

旺角「星際城市」復古 人潮堪比五一 西貢沙灘逼爆 內地客：誰來誰蠢蛋

飛機延誤還能去逛免稅店嗎？旅遊專家提醒：這個時間最好別離開登機門

相關新聞

飛機餐出事了？南航疑提供「黑棗汁」潤腸 全機乘客瘋搶廁所

搭乘長途航線最怕遇到腸胃不適，日前中國南方航空（南航）CZ8403航班傳出一起令人哭笑不得的事件。有網友爆料，該航班在飛行途中向乘客發放具有強效潤腸通便作用的「黑棗汁（Prune juice），大陸稱為西梅汁」，導致機上百餘名旅客在僅有兩間洗手間的情況下，集體排隊搶廁所，引發熱議。

35萬公帑考證莫言家世 中國人大教授「優秀」論文惹議

近日，有博主爆料中國人民大學教授程光煒2016年拿到國家社科重點項目「莫言家世考證」，項目經費35萬元（人民幣，下同，約5.18萬美元），該研究團隊6年共產出10篇論文發表，內容包括莫言家族遷脈絡和參軍年譜等，該項目2022年結項評審被鑑定為「優秀」。消息傳出立刻在網上炸鍋，大批網民認為拿國家經費考證一個作家的家世「太荒誕」而且浪費公帑，要求官方介入調查。相關當事人對此尚未回應。

殺豬盤？中60餘老董花108萬參加「牛津CEO項目」疑被誆

單人學費高達108萬人民幣（約16萬美元）的「牛津全球CEO項目」近日陷入誠信危機，60餘中國上市公司董事長與知名企業家指控該項目宣傳與實際嚴重脫節，出現「一個PPT講4次」、「參訪名企變成坐大巴在工廠兜圈」等離譜狀況。網友諷刺是「殺豬盤」、「是針對富豪的『智商稅』與各取所需的鍍金陷阱」。面對輿論發酵，牛津大學發聲明切割，稱該項目僅為職業發展的高管教育，不含學分與學術認證。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。