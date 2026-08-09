飛機餐出事了？南航疑提供「黑棗汁」潤腸 全機乘客瘋搶廁所

搭乘長途航線最怕遇到腸胃不適，日前中國南方航空（南航）CZ8403航班傳出一起令人哭笑不得的事件。有網友爆料，該航班在飛行途中向乘客發放具有強效潤腸通便作用的「黑棗汁（Prune juice），大陸稱為西梅汁」，導致機上百餘名旅客在僅有兩間洗手間的情況下，集體排隊搶廁所，引發熱議。

綜合陸媒報導，該起事件發生於8月6日，網友指出當天空服員在發放機上飲品時提供了黑棗汁，由於其外觀與口感與一般葡萄汁極為相似，許多不知情的乘客便順手飲用。不料黑棗汁含有豐富的山梨糖醇與膳食纖維，本身即具備極強促進腸道蠕動的效果。

在萬米高空的密閉機艙內，結合氣壓變化與久坐影響，飲品的「催化作用」迅速在機艙內連鎖爆發。大批乘客幾乎在同一時間產生強烈便意，面對全機僅有的兩間洗手間，走道瞬間排起長龍，場面一度相當窘迫與混亂。

南航客服人員回應表示，飛機上的餐點與飲料品種均以機上實際提供為準，並非每一架航班都會配備黑棗汁，常見的飲品多為咖啡、果汁或豆漿等，乘客皆可依個人偏好自由選擇。

至於該航班是否真的因發放黑棗汁而導致百人排隊搶廁所，南航客服則表示暫時無法核實到相關細節情況，亦未對受影響乘客是否有後續處置或補償做出進一步說明。

營養專家分析，黑棗汁中的山梨糖醇屬於不易被小腸吸收的糖醇類，會在腸道內形成高滲透壓環境並吸附水分，進而刺激腸道強烈蠕動。在飛機環境下大量飲用，極易引發急性腹瀉或強烈便意。

專家也提醒，民眾在狹小的機艙空間內享用具備特定保健或「額外功效」的機能性飲品時，務必先評估自身腸胃耐受度並控制份量，以免在萬米高空中陷入尷尬境地。