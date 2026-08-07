「我有的是錢」他狂買10本刮刮樂 賴帳不還躲廁所下場慘

想靠彩券一夜暴富，最終卻把自己送進監獄！中國大陸1名李姓男子前往彩券行購買刮刮樂，豪言「我有的是錢」，從面額20人民幣（約新台幣95元）的「中國紅」一路刮至50人民幣（約新台幣240元）的高面額彩券，接連拆封數十本。扣除中獎金額後，李某仍欠下逾6,000人民幣（約新台幣2.8萬元）彩券費用，無力支付的李某隨即躲進彩券行廁所，並將門反鎖，企圖逃避付款，老板見狀報警。警方接報後調查，發現李某在5天內以相同手法連害3家彩券行。法院日前審結此案，李男被判有期徒刑6個月，並處罰1,000人民幣（約新台幣4,782元）。

男子豪言「我有的是錢」拆數十本彩券

綜合陸媒報導，事發於江蘇常州湖塘1家彩券行。涉事男子李某入店後要求整本購買刮刮樂彩券，並從面額20人民幣的「中國紅」一路刮至50人民幣的高面額彩券，接連拆封了數十本。據彩券行老板回憶，「他刮到一千多的時候，我勸他不要刮了，他說他有的是錢」。

男子躲廁所反鎖企圖逃避付款

然而李某並未如願刮中大獎，在扣除中獎金額後，他仍需支付逾6,000人民幣彩券費用。面對高額帳單，無力支付的李某竟躲進彩券行內的廁所，並將門反鎖，企圖逃避付款。老板見狀撥打電話報警求助。

男子用相同手段5天連詐3店

警方趕到現場調查發現，李某並非初犯，他在短短5天時間內，以相同的手法接連「光顧」了3家彩券行，累計造成店家損失9,820人民幣（約新台幣4.7萬元），其行為已構成詐騙罪。

日前，法院審理後判決，李某被判有期徒刑6個月，並罰款1,000人民幣。

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文章授權轉載自《香港01》