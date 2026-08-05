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貴州凱里4歲自閉症男童走失80小時 渾身是泥終被尋獲母淚崩

香港01／ 撰文：盛昀
孩子被尋獲時渾身是泥。（封面新聞）
孩子被尋獲時渾身是泥。（封面新聞）

8月1日，貴州凱里一名患有自閉症的4歲男童走失，家屬報警後，當地迅速開始搜救。今日（8月4日），在搜尋近80小時後，搜救隊伍通過無人機在山頂的粟米地裏發現走失男童，他被發現時渾身都是泥巴，處於清醒狀態。

據報道，孩子名叫文浩，於8月1日上午在凱里市開懷街道上馬石社區周邊走失。事發時家中長輩忙於家務，房門未關嚴，孩子獨自出門後走失。孩子父親文勝忠介紹，文浩自幼確診中度自閉症，極少回應他人呼喚。

閉路電視畫面顯示，文浩離家後途經周邊屋苑，最後出現在家附近一處停工工地，此後便進入閉路電視死角，蹤跡全無。家屬報警後，當地迅速開始搜救，亦有不少愛心人士參與救援。

8月4日19時40分許，有關部門及社會力量組成的搜救隊伍在搜尋80小時後，成功找到走失男童。搜救隊伍通過無人機在山頂的粟米地里發現走失男童，他被發現時渾身都是泥巴，處於清醒狀態。現場醫生正在對孩子的身體開展專業檢查。

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文章授權轉載自《香港01》

貴州 自閉症

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