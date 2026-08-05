回流港人狠批加拿大！大讚香港生活精彩安全 感嘆「浪費了許多人生」

近年不少香港人移民海外，但並非所有人都能適應當地生活，部分人最終選擇回流香港。一名曾移居加拿大、目前已回港的香港人，日前以化名在Facebook群組「溫哥華生活＋減價報料區（powered by 玩硬·加拿大）」發文，表示自己回港已經8週，直言過去幾年在加拿大「浪費了許多人生」。

原PO抱怨，在加拿大經常要面對「愚蠢、低效率又錯誤百出的人和事」，即使心中有再多不滿，也不能直接表達，只能強忍並假裝若無其事，導致嚴重精神內耗。他甚至激烈批評，自己已經「受夠了這個又窮、又笨、又懶、又自大的國家」。

原PO同時大讚香港及亞洲的生活方式，認為「香港，或者說亞洲，才有正常人的生活」，並強調當地擁有正常人應有的處事方式、思考邏輯、態度與效率。

貼文曝光後引起網友爭論。有人表示能理解原PO的感受，也有人認為他在移民前沒有做好功課，甚至質疑他是否已取得加拿大國籍後才回流香港，留言諷刺：「先取消你口中那個『廢國』的國籍，再來說話吧。」

回流香港14天內完成租屋搬家

原PO列出自己回到香港後的生活進度，表示僅花14天就租到心儀住處並正式入住。

回港第2天，他先租下迷你倉庫存放物品；第3天便在預算範圍內找到最理想的住處，還能每天欣賞海景，讓他直呼「非常舒服」。

第4天，他重新啟用過去使用的手機號碼；第7天正式簽訂租約並取得鑰匙；到了第14天，已完成家具組裝、水電及Wi-Fi申請，正式入住新家。

大讚回港生活豐富：終於活得像個人

原PO表示，回到香港後終於可以觀看多部期待已久的電影，空閒時還能隨時去夾娃娃、玩扭蛋，也及時前往香港迪士尼樂園參加20週年慶祝活動。

他還一次買回這幾年無法入手的「吉伊卡哇」（Chiikawa）商品，也能背著名牌包、穿著名牌服飾和鞋子上街，不必擔心遭到搶劫。

原PO也表示，自己回港後多次曬太陽、外出跑步，「流了幾年來都沒有流過的汗」，看到自己變瘦、膚色變黑、身材也更加結實，讓他感嘆「終於活得像個人」。

同樣回流的網友：仍應尊重曾居住多年的地方

貼文吸引不少網友留言。有人表示，香港生活確實舒適又方便，「同意，我也回流香港一年了，過得很開心，沒有了在加拿大時的鬱悶」、「自己喜歡就好，不必在意別人怎麼看」。

另一名同樣回流香港的網友則表示，自己也是因為無法適應當地生活而選擇回港，但認為仍應尊重曾經居住多年的國家。

該名網友說：「其實我也回流了，因為自己真的不太適應。不過我們還是應該尊重這個曾經住了好幾年的地方，我很感謝加拿大帶給我的經歷與視野。」

網友反駁：沒有人想知道

不過，也有部分網友不認同原PO的說法，留言表示：「那你就回去，關我們什麼事」、「沒有人想知道」、「自己事前沒有做好功課，能怪誰？」

還有人諷刺：「本來以為有什麼高論，原來看電影、夾娃娃才是最重要的事。」

部分網友翻查原PO過去在群組內的發言，懷疑他可能已經取得加拿大國籍，因此留言表示：「先取消你口中那個『廢國』的國籍再說」、「其實是不是故意想唱衰外國？」、「記得兩邊都要繳稅。」

受訪者：每個地方都有優缺點，取決於自己想要什麼

《香港01》訪問一名移民加拿大、現居多倫多的香港男子。他表示，相較於香港，加拿大的行政與服務效率確實較低，購物選擇也比較少，加上部分地區幅員遼闊，「不會像香港一樣，一下樓就能買到需要的東西」。

不過，他認為加拿大也有不少優勢，包括自然景觀優美。以多倫多為例，夏天可以前往沙灘，冬天則是滑雪旺季。相較之下，溫哥華的氣候與香港較為接近，他也有香港朋友移民到溫哥華後，完全能夠適應當地生活。

他表示：「每個地方都有優點和缺點，主要還是看自己想要什麼，沒有絕對的對與錯。」

加拿大幅員遼闊 沒有汽車恐耗費大量通勤時間

加拿大幅員遼闊、人口密度較低，若沒有自用車代步，日常生活可能相當不便。一名居住在加拿大多倫多的華人女子，日前在小紅書發文感嘆：「在加拿大，窮人的生活成本反而更高。」

她表示，經濟條件較差的人較難透過信用卡累積良好的個人信用評分，未來在加拿大購車或買房時，可能必須承擔更高的貸款利率。

此外，若無法一次繳清全年保險費，只能選擇按月付款，也無法享有一次付清保費的優惠。

原PO進一步指出，「連時間都成為一種昂貴的代價」。若住在其他城市，卻必須前往多倫多市中心上班，沒有汽車的人每天可能要花費2至3小時，搭乘跨城市通勤鐵路「GO Transit」，並轉乘多倫多公車局（Toronto Transit Commission，TTC）的公共運輸工具。她感嘆，這等於必須把更多人生耗費在漫長的通勤路程上。

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文章授權轉載自《香港01》