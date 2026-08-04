差點傾家蕩產！山東女警下班買飯意外識破騙局 神救援保女攤商191萬存款

天網恢恢，有時幸運降臨只憑一個巧合！中國山東德州近日上演一場驚險的「街頭神救援」。一名下班女警晚間買水餃時，察覺攤商正在與來路不明的「客服人員」通話，對方還不斷催促她輸入銀行密碼。

女警憑藉職業敏感度，果斷表明警察身分，並將攤商的手機關機、切斷網路，成功中止詐騙集團透過「螢幕共享」進行遠端操控。短短幾分鐘內，她不僅識破假理賠詐騙手法，也替女攤商保住人民幣40多萬元（約新台幣191萬元以上）的存款。

網購薑遭謊稱包裹破損 誘騙下載螢幕共享軟體

當事人李姓女子在路邊經營水餃攤。事發前幾天，她透過網路購物平台購買一些薑，之後接到一名自稱快遞公司客服人員的電話。對方聲稱包裹在運送途中破損，並主動提供聯絡方式，要求她申請「三倍理賠」。

李女信以為真，依照指示撥打電話後，詐騙集團隨即引導她下載一款聲稱可用來登記售後服務的App，實際上卻是具有「螢幕共享」功能的軟體。

詐騙集團藉此掌握李女的個人資料、銀行帳號及密碼，甚至登入她綁定多張銀行卡的微信帳戶。接著，對方謊稱李女的銀行帳戶無法收款，要求她透過簡訊傳送付款密碼，企圖將帳戶內的存款全部轉走。

女警買晚餐察覺異狀 表明身分果斷斷網

7月17日晚間約9時，山東德州市公安局員警鄭霞下班後，來到李女的攤位準備購買晚餐。等候期間，鄭霞發現李女神情緊張地對著手機說話，電話另一端還不斷催促，「輸入密碼……把銀行帳號和密碼傳過來」。

出於警察的職業敏感度，鄭霞立刻察覺這可能是一起電信詐騙，隨即上前提醒。不過，李女起初忙著回應電話另一端，並未理會她的勸阻。

鄭霞見狀，立即表明自己是陵城公安的警察，並警告李女，一旦輸入密碼，帳戶裡的錢就可能全部被騙走。李女這才驚覺不對勁，趕緊將手機交給鄭霞查看。

鄭霞發現，手機當時正處於「螢幕共享」狀態，於是果斷將手機關機並切斷網路，成功阻止詐騙集團繼續遠端操控。

反詐騙員警接力凍結帳戶 逾191萬元存款分文未失

由於李女的微信帳戶及銀行資料都已經外洩，鄭霞擔心她的存款仍有風險，因此迅速聯絡公安局反詐騙員警到場協助。

員警抵達後，第一時間移除李女手機內的螢幕共享軟體，並緊急替她辦理微信帳戶及銀行卡掛失、凍結等手續。從察覺異常到完成帳戶保護措施，全程分秒必爭。

最終，李女帳戶內人民幣40多萬元（約新台幣191萬元以上）的存款分文未失，成功躲過一劫。

警方提醒拒絕不明「螢幕共享」 千萬別提供密碼

針對這類新型詐騙手法，警方提醒民眾務必提高警覺：

1.小心假理賠詐騙：接到自稱網購平台或快遞客服人員主動提供「退款」或「理賠」的電話，應立即掛斷，並透過官方管道查證。

2.拒絕開啟螢幕共享：任何要求下載來路不明的App，或開啟「螢幕共享」、「遠端協助」等功能的指示，都極可能是詐騙。

3.絕不提供密碼：政府機關、銀行或正規業者，不會透過電話或簡訊要求民眾提供帳戶密碼、付款密碼及驗證碼。遇到可疑情況時，應立即報警求助，並盡快聯絡銀行凍結名下帳戶。

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文章授權轉載自《香港01》