求職問午休遭酸「沒教養」 公司怒嗆：喜歡休息為什麼要工作？

求職者在面試過程中詢問工作作息，竟無端遭遇招聘方言語攻擊。近日中國大陸一名應徵四川瀘州某酒業公司營運崗位的姚姓女子，在詢問「中午有午休嗎」之後，竟遭到雇主以百字長文失控回懟，酸嗆「妳那麼喜歡休息，為什麼要出來工作？」引發網友群起撻伐。

據「上游新聞」報導，針對這起爭議事件，求職者姚女士無奈表示，自己當時只是正常詢問工作上的作息細節，卻莫名其妙遭到對方言語攻擊：「妳什麼家庭教養出生的？父母沒有教過妳如何做人做事嗎？」讓她大感錯愕與氣憤。

對此，公司負責人證實網傳的聊天截圖對話確為本人所發，但他強調截圖屬於「掐頭去尾、斷章取義」。負責人解釋，該名求職者從溝通一開始便完全不談本職工作與專業事宜，反而接連多次反覆追問雙休、午休等休息制度，才讓他心生反感。他強調公司均嚴格恪守勞動法規，中午設有兩小時休息時間，自身更具備法律專業背景，認為發言並未構成辱罵，目前因遭到多名網友電話騷擾，已將該招聘帳號註銷並考慮提告。

為了還原完整的事件全貌，姚女士進一步公開了之前的對話紀錄。紀錄顯示，她首先詢問了每日上班時間與休假安排，接著確認是固定休還是調休，在對方回覆「固定休，周末」後，她才順口追問了一句「中午有午休嗎？」，隨即就面臨招聘方的百字暴怒回覆。

針對負責人指責「不談工作」的批評，姚女士明確澄清，該職缺的招聘詳情頁面上，已經將具體的工作職責與內容撰寫得非常清楚，反而是上班時間與休息安排完全空白，自己才針對性地提出詢問。在遭到對方過激言詞打擊後，她才氣憤回擊「該工作工作，該休息休息」，完全是出於自我防禦。

針對這起招聘爭議，求職平台「BOSS 直聘」相關工作人員回應表示，企業HR在招募過程中的言行舉止確實不應具備冒犯性或不尊重，這是最基本的職場職業素養。平台建議求職者若遇到類似不當對待，應第一時間進行檢舉，平台接獲回報後會進行核實處置。平台工作人員補充，未來除了持續嚴格審核企業資訊與職位真實度外，針對崗位工作時間與休假制度等細節，也會請產品團隊進一步完善審核機制。