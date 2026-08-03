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女要求送貨上門遭快遞員羞辱「送到你床上」郵政立案調查

香港01／ 撰文：盧詩文
一名女子收到的包裹上竟被寫上「要不要送到你床上」。示意圖／AI生成
一名女子收到的包裹上竟被寫上「要不要送到你床上」。示意圖／AI生成

廣東一名女子近日在社交平台發文投訴稱，其要求中國郵政快遞員送貨上門，豈料收到的包裹上竟被寫上「要不要送到你床上」的侮辱字句，事件隨即引起廣泛關注。郵政管理部門證實已立案調查，並將依法作出行政處罰。

快遞員不滿備註內容 寫不當文字後投遞

綜合《南方都市報》、《都市快報》，該女子於7月27日收到中國郵政一個快件。該快件當日運抵中國郵政速遞物流股份有限公司位於華南地區的某營業部，由分揀快遞員周某處理。

周某看到面單上的備註內容後心生不滿，在快件面單上寫下「要不要送到你床上」的侮辱性文字。該快件其後轉交另一投遞員王某，王某於當晚8時將快件投遞至收件人家門口。

事件亦涉及另一快件。該快件於7月26日抵達同一攬投部，投遞員王某在未經用戶同意的情況下，於7月27日將該快件投遞至代收點並代為簽收，收件人當日先後兩次發起投訴。涉事企業接獲投訴後，於7月28日將該快件取回並上門投遞。

郵政管理部門立案調查 企業已致歉獲當事人接納

郵政管理部門，已對涉事網點立案調查。7月28日晚間，郵政企業主動聯繫收件人溝通並致歉，當事人表示接受。

郵政管理部門表示，下一步將依據《快遞市場管理辦法》相關規定，對涉事網點依法作出行政處罰，督促企業落實全面整改。當局將同步核查企業服務質量培訓落實情況，並要求全省快遞企業強化從業人員職業道德及業務技能培訓，確保快遞服務符合行業服務標準。

延伸閱讀：

中通快遞被國家郵政局約談 涉經營行為不規範、服務質量不高等

央企9管理人員受查 涉中國郵政及中儲糧集团等

文章授權轉載自《香港01》

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