麥當勞遇「維修大叔」打翻汽水！女子熱心幫擦 面試他竟是老闆

這是韓劇情節嗎？好心有好報，千萬不要以貌取人！有香港女生於社群平台Threads發文分享「神奇」經歷，指她有天要到某公司面試，事前就在附近麥當勞用餐，其間有1名衣著像維修工人的大叔不慎打翻可樂，她好心上前協助對方擦拭。沒想到當進入面試房時，竟迎來「神展開」，大叔原來就是公司老闆，並聘請她擔任祕書，女生不禁直呼「現在回想起來也覺得很神奇」。

恍若電視劇情的經歷引來網友熱議，不少人表示「好人有好報」，「有時候就是這樣，緣分真的很奇妙」、「這樣也能讓你遇到霸道總裁劇情」、「有時候愈有地位或愈有錢的人愈低調」、「好人總會遇到好事」。不過也有網友質疑真假，原PO則強調是真人真事，「真的，我現在是他的祕書」。

「突然想起這件事，覺得很神奇」。該香港女生於Threads發文，憶述當天準備去某公司進行第二輪面試，事前到麥當勞用餐，其間目擊1名「穿得非常像維修工人」的大叔打翻可樂，她於是好心幫忙擦拭，大叔也不斷道謝，「一直跟我說謝謝」。

港女麥當勞好心幫「維修大叔」擦可樂 驚揭是面試公司老闆獲聘用

本來舉手之勞，原PO也沒放在心上，沒想到到求職的公司面試時，頓時感到震驚，原來該大叔竟然就是該公司的老闆，「看到那位大叔坐在那裡（面試房），他竟然是老闆」。最終原PO獲聘用為祕書，她不禁直呼「神奇」，「成為他的祕書，現在回想起來也覺得很神奇，1年都吃不到1次麥當勞，那天卻鬼使神差跑去吃」。

港女直呼神奇

原PO又形容，老闆平日衣著樸素，「老闆穿得很隨便，只有見重要人物時才穿西裝，曾經有新同事不知道他是老闆。平常搭電梯時，搬貨的哥哥還比辦公室的人更有禮貌」。

網友：好人有好報

網友看過貼文議論紛紛，有人大讚原PO「好人有好報」，「廣結善緣，有好報」、「好人總會遇到好事」、「好像在演戲，不過有時候就是這樣，緣分真的很奇妙」、「這樣也能讓你遇到霸道總裁劇情」、「有時候愈有地位或愈有錢的人愈低調」、「世事好奇妙，以為電影情節才有，現實生活都那麼真實」。

不過也有網友質疑事件真假。原PO回應強調是真人真事，「真的，我現在是他的祕書。都已經上班1年多了，突然想起這件事覺得很神奇，所以分享一下」。

有網友分享同類事件支持原PO，「原PO我支持你，我以前也遇過舊公司有個穿得不太起眼的大姐，我第一天上班，以為她是庶務人員，直到有一天上司叫我進那位大姐的辦公室幫她處理事情，我看到那位大姐時愣住了，原來她是隔壁團隊的老闆」、「當年大學迎新日看到有個老伯走進來，我還以為是校工，原來是大教授，後來在大學工作才發現，很多隱世高人都以掃地僧的形象出現。愈是說話大聲的人，通常愈沒有真本事」。

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文章授權轉載自《香港01》