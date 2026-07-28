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VR讓大腦長出翅膀沉浸體驗飛天！錢學森「靈境」預言照進現實

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
戴上VR設備，揮動雙臂，就能操控虛擬羽翼騰空翱翔，經過短期沉浸式飛行訓練，人類大腦甚至會將虛擬翅膀看作是自身肢體。這並非科幻想像，而是北大團隊最新的科學實驗成果。（快科技）
戴上VR設備，揮動雙臂，就能操控虛擬羽翼騰空翱翔，經過短期沉浸式飛行訓練，人類大腦甚至會將虛擬翅膀看作是自身肢體。這並非科幻想像，而是北大團隊最新的科學實驗成果。（快科技）

戴上VR設備，揮動雙臂，就能操控虛擬羽翼騰空翱翔，經過短期沉浸式飛行訓練，人類大腦甚至會將虛擬翅膀看作是自身肢體。這並非科幻想像，而是北大團隊最新的科學實驗成果，也讓30多年前科學家錢學森提出的「靈境」預言照進現實。

央視新聞報導，上世紀90年代，錢學森率先關注到虛擬實境技術，1990年他在書信中為Virtual Reality定下譯名「靈境」，直言這個名字「中國味特濃」。

1998 年，他專門撰文《用「靈境」是實事求是的》闡釋內涵：靈境依靠科技傳遞視覺、聽覺、觸覺乃至嗅覺信號，營造逼真臨場感，這份境界是虛擬的，卻能真實拓展人腦知覺。

他曾大膽預判，靈境技術會打破人類生理局限，讓人機融合進入全新階段，開拓前所未有的感知新天地。

如今這套構想被VR飛天實驗完美印證，科研團隊搭載高精度光學動作捕捉系統，即時同步人體手臂動作與虛擬羽翼，志願者可自由完成升空、俯衝、穿環等全套飛行動作。

為期一周的沉浸式訓練後，腦部核磁掃描清晰顯示：大腦運動感知腦區發生重塑，虛擬翅膀在認知中與人類上肢建立強關聯，等同於大腦「長出翅膀」，真正實現了錢學森所說的，靠技術突破肉身限制、延伸感知邊界。

錢學森當年還勾勒出完整藍圖，靈境技術將推動形象思維與創造力升級，帶動科學、文藝全方位變革。

當下VR早已不止飛天體驗，航太類比訓練、文物數位漫遊、康復肢體訓練等場景全面落地，從紙面預言到可感知的沉浸式體驗，「靈境」不再是遙遠構想，正在一步步拓展人類認知與體驗的全新角度。

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