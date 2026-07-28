加拿大華人夫妻買房喊吃不消！自爆每月開銷成月光族 嘆：睜眼就是帳單

買房是許多人的夢想，但付完頭期款後，每個月的房貸與生活支出才是真正的考驗。一名1995年後出生的華人女子在小紅書發文表示，自己移民加拿大已有12年，過去一直租屋，直到29歲才終於和丈夫在亞伯達省艾德蒙頓買下屬於自己的家。

不過，她坦言，買房後才發現生活壓力比想像中更大，「以前總覺得收入還可以，買房以後才發現，成年人真的每個月一睜眼就是帳單。」

夫妻加上寵物 每月開銷約6200加元（新台幣14萬1900元）

原PO列出一家人每月的主要支出，並強調只是分享自家的財務狀況：

房貸：2100加元（約新台幣4萬8050元）

車貸：975加元（約新台幣2萬2310元）

房屋稅：440加元（約新台幣1萬70元）

房屋及汽車保險：320加元（約新台幣7320元）

手機費：80加元（約新台幣1830元）

網路費：80加元（約新台幣1830元）

水電及暖氣費：300至500加元（約新台幣6860元至1萬1440元）

油錢：150加元（約新台幣3430元）

寵物開銷：100加元（約新台幣2290元）

其他交通費：50至100加元（約新台幣1140元至2290元）

買菜及日常伙食費：700加元（約新台幣1萬6020元）

外食費：700加元（約新台幣1萬6020元）

健康保險：200加元（約新台幣4580元）

換算下來，夫妻每月平均支出約6200加元，相當於新台幣14萬1900元左右，而且還不包含購買衣服、保養品、旅遊，以及添購家用品等額外花費。

幾乎存不到錢 買房後成月光族

原PO表示，由於夫妻雙方都沒有家人提供經濟援助，所有開銷只能靠兩人自行負擔，因此每個月幾乎存不到錢，成了名副其實的「月光族」。

她感嘆，「以前覺得加拿大生活很簡單，後來才發現，只是花錢的方式不一樣。」不過，她也認為能夠擁有自己的家，夏天在院子裡烤肉，下班回家還有貓咪迎接，已經讓她覺得非常幸福。

貼文曝光後引起網友熱議，不少人留言表示，「加拿大物價比以前高很多，但薪水根本沒漲」、「住在加拿大要學會光合作用」、「亞伯達省的稅制在加拿大已經算低了，看看其他省，很快就要吃土」、「能有自己的家已經很不錯，最多就是減少其他不必要的支出」。

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文章授權轉載自《香港01》