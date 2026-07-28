加拿大華人女生遇陌生婆婆塞2290元驚呼：真鈔 網友猜傳好運

一個人行好運，會有不同方法將運氣和善意傳遞開去？加拿大1名中國女生在小紅書發文，稱日前在當地1個商場的美食廣場準備購買午餐，「突然有個不認識的老太太來往我手中塞東西，細看好像是錢」。原po認為自己當時衣着不似露宿者，一度婉拒對方好意，但婆婆仍然堅持。當詢問「塞錢」原因時，婆婆只表示「因為你在這兒（Because you are here.）」，原po當場傻眼，打算吃完飯後購買賀卡寫卡感謝，但對方已經離開。

遇陌生婆婆塞100加元紙鈔 原po：希望老太太好人一生平安

回到辦公室後，樓主才發現該名陌生婆婆塞給她的是1張100加元紙鈔（約新台幣2290元），最終將錢存入銀行戶口，「希望老太太好人一生平安」。

過來人分享其他暖心事

貼文引來許多網友討論，「剛到溫哥華念書時，有一次搭公車，司機直接用手遮住刷卡機，不讓我付車資；也曾在公車站遇到陌生人塞給我一張還能使用的車票。求學期間打工，也遇過許多暖心的事情」、「超市銀髮族優惠日當天，我幫一名老太太解答問題，還陪她找到想買的商品。沒想到輪到我結帳時，收銀員大姐直接幫我打8折，還眨眨眼說，她看到我們剛才的互動，就當作我們是一起來的」、「有一次在樂高專賣店，我陪一名才剛學會走路的陌生小孩拼了幾塊積木。結帳時，店員送了我一盒價值20多加元的樂高，還說：『這是為了感謝你的善意。』真的讓人覺得很溫暖」。

網友猜測：老太太碰到好運，把這個好運傳下去

有網友解釋「可能老太太碰到好運，例如中獎之類的事，所以要把這個好運傳下去，這個是傳承的習慣，你下次也可以選1個不認識的人幫他買單，你的好運會跟老太太一樣」，也有人建議「不要存在自己的帳戶內，再加點錢在去超市的時候，多買食物銀行袋子，善意傳遞是加拿大最好的精神」。

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文章授權轉載自《香港01》