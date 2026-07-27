把試衣間當廁所？山東女留糞便離去 被店家公布影像還威脅要砸店

到服裝店假裝試穿，卻極度大便遺糞離去，居然還惡人先告狀？山東1名女子早前捂着肚子到服裝店內，稱要試衣服便闖進試身室，沒料到竟在沙發上便溺，事後未有清理或致歉，反而假裝無事悄然離去。

店主發現穢物後大怒，把店內監視器（CCTV）片段上載至社交平台，希望討回公道，詎料該名女子竟致電威脅要帶人「砸店」，囂張兇惡的態度惹來網友怒轟。

涉事女顧客當日進入服裝店時已經雙手緊捂肚子，表情顯得極為難受。她在貨架前隨手翻動兩下衣物後，便急步直闖試身室，停留了十多分鐘。當她重新拉開簾子走出時，已將衣服整理妥當，隨後一言不發、低着頭裝作若無其事，直接離開店舖。

女顧客離開後，服裝店老闆娘進入試身室打掃，赫然發現試衣間裡的沙發上竟留有大攤排泄物，現場一片狼藉，而且有人把抹過穢物的紙巾掃到沙發底下。老闆娘事後無奈表示，「人有三急」可以理解，若涉事者當時能誠懇道歉或幫忙清理，自己絕不會過分苛責，但對方這種不聲不響、若無其事的態度實在令她難以接受。

老闆娘隨後將店內的監視器片段發布至社交平台，希望為自己討回公道。然而片段爆紅後，老闆娘反而收到涉事女子的威脅來電，對方警告老闆娘要必須立刻刪除影片，否則將帶人前來「砸店」。老闆娘即回應是「你來吧」。

便溺女的無理行為令網友更加憤怒，不少人在留言區指責她極無公德心，犯錯後不但沒有反省，反而理直氣壯威脅受害者，完全突破道德底線。事件仍在網上持續引發關注，網友普遍認為老闆娘應當報警，讓該女子承擔法律責任，但也有人坦言，若透過民事途徑追討賠償，恐怕時間與金錢成本過高，最後吃虧的依然是店家，對老闆娘的遭遇表示同情。

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文章授權轉載自《香港01》