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強颱「紅霞」怪風吹襲！陸女童連人帶床遭扯出室外 親人來不及拉回

香港01／ 撰文：許祺安
深圳一台嬰兒床被扯出戶外後翻倒，女童跌在地上，然後自行跑回女子身邊圖／海峽都市報
深圳一台嬰兒床被扯出戶外後翻倒，女童跌在地上，然後自行跑回女子身邊圖／海峽都市報

颱風「紅霞」以強颱風級在廣東省惠州市惠東縣平海鎮沿海登陸，登陸時中心附近最大風力超過颱風「梅莎」和「巴威」，成為今年以來登陸大陸的最強颱風。陸媒博白廣播電視台指，在深圳，更有監視器拍下小孩在室內被怪風扯出室外的驚人畫面。

據網傳監視器片段，事發於昨日（25日）下午3時多，地點為一間店家。事發前店舖內除了有一名店員外，還有一名成年女子，有一輛嬰兒車、一輛嬰兒床，還有一個女童坐在地上，地上有大量雜物，一片凌亂，疑似已經被怪風吹襲過。

片段顯示，突然出現一陣怪風，室內大量貨物和雜物被吹出室外，原本躺坐在嬰兒床的女童連床一同被怪風扯出戶外，疑似為女童親人的女子為了防止嬰兒車被吹走，當時唯有慌忙地拉住嬰兒車不知所措。

片段可見，嬰兒床被扯出戶外後翻倒，女童跌在地上，然後自行跑回女子身邊，情況非常驚險。

延伸閱讀：

颱風紅霞｜深圳地鐵所有車站恢復營運 下午2時前253航班取消

颱風紅霞│廣東全省累計轉移逾71萬人：惠州20.5萬人 深圳4.6萬人

文章授權轉載自《香港01》

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