江西男子撒逾143萬相親閃婚 孕檢驚揭新婚妻子黑暗過去

綜合大陸媒體報道，江西一名男子透過婚戀中介遠赴貴陽相親閃婚，前後合計花費逾30萬元（約143萬台幣）。婚後進行備孕體檢時，男方意外發現新婚妻子不僅患有梅毒、丙肝抗體呈陽性，更有吸毒、強制戒毒記錄，同時曾涉及盜竊、洗錢案件並留有服刑案底。男方事後展開半年維權，僅追回部份款項。

男方花逾30萬娶妻 婚後體檢揭重大隱情

據受害人兄長章先生介紹，事主透過當地紅娘及婚介機構安排，前往貴陽跨省相親，隨後快速登記結婚。為完成婚事，男方先後支付彩禮、中介費、介紹費以及婚嫁飾品等費用，整體花費超30萬元。

婚前，涉事婚介公司向男方提供女方的婚檢報告，所有指標均顯示為陰性，身體狀況正常。惟婚後男方帶妻子進行常規備孕檢查，真實檢測結果與婚前報告完全不符。正規醫院檢查確認，女方患有梅毒、丙肝抗體呈陽性，存在健康傳染風險。

男方同時查詢到，女方隱瞞嚴重個人背景，包括吸毒及強制戒毒記錄，亦曾牽涉盜竊、洗錢等違法案件，並有坐牢案底。上述所有病史、不良記錄及犯罪前科，均被女方與婚介公司刻意隱瞞，婚前體檢報告涉嫌造假。

維權半年未果 網民質疑婚介黑產

受害人家屬隨即展開維權，時間長達半年。經多次交涉，女方退還1萬元，涉事婚介公司退還9萬元，合計追回10萬元，目前仍有超20萬元款項無法追回。

案件曝光後，在網上引發廣泛熱議，有網民表示：「太可怕了」「這不叫閃婚，叫買婚」「結婚還要經過婚介公司，難有好結果」「不抓人嗎？還是成產業鏈了？」。

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文章授權轉載自《香港01》