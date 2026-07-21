糖果一克要4元？港女怒斥「最坑人展覽」 一票苦主嘆：冤大頭之都

雖說花費多寡全憑個人意願決定，但這定價又是否合理？有女生近日到會展逛「零食世界」展覽，發現有參展商以港幣1元（約新台幣4元）1克嘗鮮價出售冷凍乾燥糖果，質疑定價昂貴，如同「搶劫」。她又形容，不少人在對價錢沒有概念的情況下購買，令她「看不下去」，直指「最坑人、最坑人、最坑人！」

網友直斥參展商，「太離譜了，專門騙那些對重量沒有概念的人」、「1元1克就是454元（約新台幣1871元）1磅（約0.454 公斤），這樣一算就知道貴得離譜」、「這真的像是騙局，夾完才知道很貴，其實根本沒有機會反悔，除非你臉皮很厚」，有網友甚至認為香港已變成「冤大頭之都」。

有網友則表示，「店家也是明碼標價，一個願打一個願挨，說不定那些顧客本來就是有錢人呢？」、「它是冷凍乾燥糖果，本來就應該比一般糖果輕，如果是我，只會夾1顆試試看」、「平常有夾糖果的人，大概都知道是每100公克10元左右，應該知道它貴了10倍吧；如果平常沒夾過，那就沒辦法了」。

「逛了一整天零食展，這兩攤最坑人、最坑人、最坑人！」該女生於Threads發文批評「零食世界」展覽兩間參展商，第一間是爭議最大的冷凍乾燥糖果攤位。

零食展冷凍乾燥糖果售1元1克 女網友批如同搶劫

這間參展商以1元1克嘗鮮價自助夾糖，女網友認為定價昂貴，其間目擊兩名男女各買了96元（約新台幣395元）及130元（約新台幣536元）糖果，感嘆如同被「搶劫」，「我親眼看著其中兩個人被搶劫…一路看到有些媽媽和小朋友夾得很開心，他們應該沒有想過1元1克到底有多貴！夾了滿滿一大杯，我真的看不下去！很明顯就是等人夾完後不好意思不要」。

原PO：小朋友想試吃遭拒

原PO說，聽到有小朋友問可否試吃，「店員說『我們沒有提供試吃！先夾吧，沒有最低消費』」小朋友接著問1顆有幾克，對方卻沒有回答。她猜想，「連味道都沒試過，那些夾了100公克的人，一定很不開心」，直呼「我光看就覺得很不舒服！」

原PO續批評另一間賣奶油薄餅的攤位，她以特價10元（約新台幣41元）買了1個，「我只吃得到鮮奶油和一股怪味！真的不知道它到底用了什麼醬」。

網友爭議：明碼標價 vs 太貴

貼文引起熱議，網友紛紛批評，「1元1克真的太狠」、「連『嘗鮮價』這種話都說得出口」、「就是等那些數學不好、沒有概念的人上當」、「真的很缺德，雖然有很大的牌子寫著明碼標價，但卻讓人誤以為很划算，進去那個氛圍之後，就會失去對重量的概念」、「做生意本來就預料店家會賺錢，但誇張成這樣真的很少見，還以為是在賣人參、燕窩」。

有買了夾糖的網友表示，「我夾了78元（約新台幣321元），那位大姐還一直叫我小朋友每種再多夾幾顆試試看，我一直說不用，直到我忍不住爆發，問她『是不是叫我們多夾幾顆試吃的不用錢？』她才立刻改口」、「我夾了大概10顆，58元（約新台幣239元），很難吃」、「去年我也夾過，夾了一小包就已經快90元（約新台幣371元），心想有沒有這麼貴」有香港家長表示，「我經過時跟小朋友說有糖可以夾，我兒子就說『1元1克耶！好貴喔！』還好他平常有夾糖，知道行情」。

網友認為香港變冤大頭之都：展覽成快速收割工具

另有網友附和批評奶油薄餅，「那個奶油薄餅真的很坑人，吃起來有榴槤味，但裡面只有一些不是榴槤味的果醬，其餘99%都是鮮奶油」、「我也是買了榴槤口味和芒果口味，我小朋友說超難吃，都不知道到底吃了什麼」、「那個奶油薄餅坑到讓人想吐，一放進嘴裡完全就是小時候喝藥水的味道」。

有網友認為，香港已成「冤大頭之都」，「淘寶那些糖成本人民幣4元（約新台幣19元）／120公克，這種『智商稅』還是有人要繳」、「現在在香港買東西，十樣有十樣淘寶都有，還浪費時間大老遠跑去人擠人，真的沒意思」、「現在所有展覽都只是用來快速收割消費者，在香港，不管什麼『大特價』、什麼『展覽』，全部都是拿來收割人的」、「以前各種展覽真的會比外面賣得便宜一點，或者送一些不錯的贈品。現在所有這些展覽，90%的攤位都是在坑人，把參觀民眾當成冤大頭來宰」。

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文章授權轉載自《香港01》