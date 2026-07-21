世界盃看台激吻！阿根廷男搭訕中國女「1小時就求婚」 網友質疑全是劇本

2026美加墨世界盃圓滿落幕，最終由西班牙擊敗阿根廷奪冠。不過在世界盃賽事進行期間，看台上卻上演比球賽更戲劇化的一幕。網路近日瘋傳一段「阿根廷男球迷向中國女網紅求婚」的影片，一名專程飛到現場支持阿根廷球星梅西（Lionel Messi）的中國女網紅，在看台上遭素未謀面的阿根廷球迷搭訕，兩人認識短短不到1小時，不僅打賭、接吻，男方最後甚至單膝下跪求婚，女方也全程笑著接受。

影片引發網友熱烈討論，有人大讚浪漫，也有大批網友質疑，整起事件可能是為了吸引流量而「自導自演」。

認識不到1小時 打賭索吻竟變單膝求婚

綜合媒體報導，事件發生在2026美加墨世界盃阿根廷隊的比賽看台上。一名自稱是梅西忠實球迷的中國女網紅，拿著攝影機記錄觀賽過程，其間一名陌生的阿根廷男球迷與她隔空對視、飛吻，隨後主動上前搭訕。

兩人相談甚歡，男方還提出賭約，表示如果梅西進球，女方就要讓他親一下。

梅西順利進球後，女方主動將臉頰湊向男方，男方卻暗示想要接吻。面對陌生男球迷的要求，女方不僅沒有感到被冒犯，反而在鏡頭前欣然接受，當場與對方熱吻。

兩人之後交換聯絡方式，男球迷還直接表示：「妳很漂亮，我喜歡妳。」接著更在眾多球迷面前單膝下跪，親吻女方手背並向她求婚。女方全程沒有拒絕，反而笑著接受男方的一連串示愛舉動。

傳女方已婚育有女兒 網友質疑是「流量劇本」

影片曝光後迅速在網路上引發熱議，網友看法兩極。有人認為這是世界盃期間的浪漫奇蹟，在萬人歡呼的氣氛下遇到心動對象，就應該勇敢把握。

不過，也有網友直呼太離譜，認為兩人才剛認識就答應求婚，實在過於草率。還有人諷刺表示，若今天換成中國男生對陌生女性做出同樣舉動，「可能早就被賞巴掌了」。

此外，大批網友質疑整起事件根本是「造假」。有人指出，女方過去經常拍攝與陌生帥哥互動、營造曖昧情節的影片，批評「全部都是套路」。網路上甚至傳出，這名女網紅是1980年代出生，不僅已婚，還育有一名女兒；但也有人聲稱她目前單身，只是獨自出國旅遊，真實背景眾說紛紜。

異國新鮮感加上群眾壓力？別把一時衝動當成人生決定

針對此事，有網友分析，女方之所以沒有拒絕，可能是受到看台上熱烈氣氛與群眾起鬨的影響，加上當時正在錄影，以及面對外國人所產生的「異國新鮮感」，讓原本可能令人感到冒犯的舉動，被包裝成浪漫情節。

也有評論提醒，應分清楚「衝動」與「勇敢」之間的差別。跨國婚姻背後牽涉語言、文化、居住地及雙方家庭等現實問題，絕非看台上的一個吻就能解決。

成年人當然可以享受心動的瞬間，但仍不應把一時激情當成人生重大決定的依據，更不宜在缺乏了解的情況下，草率決定終身大事。

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文章授權轉載自《香港01》