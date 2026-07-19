一人吃飯店員狂邀去「黃總包廂」！女警覺開直播自保 男道歉、餐廳停業

近日，杭州一名女博主在餐廳獨自用餐時，有店員為男顧客傳話，稱有一位「黃總」邀請她到包廂用餐。她以不認識對方為由拒絕，隨即用手機直播紀錄全過程。

7月18日晚，經相關部門調查核實，事件起因為該男顧客「認錯朋友」引發的誤會，他已就事件致歉。涉事餐廳已停業整改，後續將加強員工教育培訓。

該女博主在直播中描述，當晚她正在餐廳大堂用餐，期間一名女店員上前轉達，稱有位「黃總」請她一起吃飯。她立即表示不認識「黃總」，店員卻稱「你去看一下，他說他認識你」。

女博主質疑若對方是熟人，應該親自上前打招呼，而非托人傳話。她多次表示不認識姓黃的人，但店員一直讓她「你看一下」。為了不讓雙方為難，且對方可能是坐在餐廳角落才難以看到，女博主逐詢問「黃總」在哪裏，結果店員稱「黃總」在包廂，她立即表示「不認識」並繼續低頭吃飯。

為防範潛在風險，她打開手機直播，記錄整個過程。約半小時後，她隨同店內其他顧客一同離店。

《橙柿互動》報導，經相關部門調查核實，黃姓男子（「黃總」）是該餐廳內一名普通顧客，是第一次到該餐廳就餐，因認錯人，誤認為女博主為他認識的朋友，故托服務員代為傳話邀請。黃姓男子已對自己向女博主和店員帶來的困擾深表歉意。

涉事餐廳的服務人員在沒有核實雙方是否相識的情況下就代為傳遞私人邀約信息，行為不當，相關部門已告誡商家，要求其嚴格落實員工職業規範培訓，約束店員做好本職服務工作，不得擅自為顧客傳遞未經核實的私人邀約信息。

餐廳方已向女博主正式道歉，雙方已達成和解。目前，涉事餐廳已停業整改，後續將加強員工教育培訓。

錢塘區市監局表示，商務局或公安部門正在處理。7月18日，浙江杭州錢塘區義蓬派出所回應，已關注到此事，正同相關職能部門共同調查處理。

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文章授權轉載自《香港01》