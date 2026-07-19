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佯稱要考「牛津碩士」！逆子騙父母舉債千萬元 只為打造富二代人生

聯合新聞網／ 綜合報導
王姓留學生利用父母對其升學的期盼，虛構申請牛津大學保證金之名義，涉嫌詐騙親友近千萬元，遭法院依法重判11年有期徒刑。示意圖／Ingimage
王姓留學生利用父母對其升學的期盼，虛構申請牛津大學保證金之名義，涉嫌詐騙親友近千萬元，遭法院依法重判11年有期徒刑。示意圖／Ingimage

中國大陸江蘇省近日發生一起令人髮指的詐騙案，一名王姓留學生在海外期間，以「計劃申請牛津大學研究生」等謊言，哄騙年邁的父母向親友舉債近千萬元人民幣。然而，這筆高額的血汗錢根本沒有進到名校口袋，反而全被王某拿來租豪車、住高級酒店，甚至為兩任女友揮霍高達人民幣970多萬元（約新台幣4,630萬元），打造虛假的「富二代」人設。經江蘇省無錫市濱湖區人民檢察院提起公訴後，法院以詐騙罪判處該名逆子有期徒刑11年，並處罰金10萬元（約新台幣48萬）。

據陸媒《法治日報》報導，王某在海外留學期間，私下開展了一場針對自家父母的欺詐陰謀。他向母親謊稱自己計劃申請頂尖名校牛津大學的研究生，但校方要求必須先繳納高額的「申請保證金」。年邁的父母出於對兒子的信任與望子成龍的期盼，不惜放下尊嚴四處奔走，向身邊的親戚朋友瘋狂舉債。

面對債台高築的困境，親友們隨後陸續發起催討。每當此時，王某便在海外利用「審核尚未完成、資金即將到帳」等一成不變的話術，敷衍搪塞在老家的父母。截至2022年12月為止，不知情的父母已累計為他欠下了近千萬元新台幣的巨額債務。

然而，王某卻拿著親友們辛苦賺來的血汗錢，在國外肆無忌憚地維繫個人虛榮生活。為了在戀愛關係中包裝出富家子弟的「富二代」人設，他不僅頻繁向女友進行大額轉帳，還一手攬下了所有旅遊、購買奢侈品等開銷，甚至大手筆為女友租屋與買房，連女友的親友想買車都由他買單。經檢方調查，他先後共為兩任女友揮霍了高達970多萬元（約新台幣4,630萬元）。

除了對女友大方，王某個人的生活娛樂也毫無節制。他長期住在高級酒店、豪華住宅內，出入皆租賃豪車代步，全身上下名牌圍繞。他透過這種盲目的虛榮心，將父母背負千萬元債務換來的借款揮霍殆盡。

慶幸的是，早在2022年12月，王某的舅舅在多方打聽與了解後便察覺異常，毅然向轄區派出所報案求助。警方於2023年7月對王某涉嫌詐騙一案立案偵查，案件並於2025年4月正式移送濱湖區檢察院審查起訴。

檢察機關經嚴密審查後查明，王某採取虛構事實、隱瞞真相的惡劣手段，實質詐騙親友巨額財產，行為已依法構成詐騙罪。法院日前審結此案，依法對這名毫無同理心、肆意壓榨父母血汗的逆子施以法律制裁，依法判處有期徒刑11年。

牛津 詐騙 碩士 留學 出國 父母 舉債 借錢

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