佛心公司！世界盃決賽淩晨登場 陸銀行推「延後上班」：提升員工幸福感

7月20日（周一）淩晨3時，2026年美加墨世界盃決賽將迎來巔峰對決。當中國大多數球迷還在擔心下周一上班會遲到的時候，有銀行推出員工可以延後上班的福利，引發網友稱羨。

據陸媒21世紀經濟報導，多名員工在社群曬出泰隆銀行「延遲上班」的通知：「為進一步提升員工幸福感，讓廣大泰隆球迷既不錯過這場足球盛宴，又能以更好的精神狀態投入工作。經總行研究決定，除保障業務正常運行的崗位外，其他崗位同事7月20日（周一）上班時間可推遲至10時30分。」

社群評論區出現不少大陸網友羡慕的聲音。報導指出，泰隆銀行這波操作並不是臨時蹭熱度的流量噱頭，而是延續多年的傳統。早在2018年俄羅斯世界盃，該行就通知，決賽當天員工可延後上班。

報導提到，每逢世界盃這類全民體育賽事，大陸銀行業的體育行銷大戰也同步拉滿進度條。發主題信用卡、推消費返現、賣賽事貴金屬、冠名體育賽事，已成為銀行業切入體育賽事的常見操作。

報導說，賽事期間是銀行員工非常忙碌的時節，而此時一家銀行選擇讓員工好好看比賽、延後打卡，實屬罕見。