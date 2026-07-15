上海2惡犬突撲幼童瘋咬！母親趴地護子、徒手擊犬 路人旁觀不敢靠近

上海市青浦區一處屋苑日前發生惡犬瘋狂噬咬幼童事件！當時1名幼童在屋苑停車位觀望花草時，突有2隻惡犬撲出，攻擊幼童瘋狂撕咬。幼童母親見狀，立即趴在地上用身體護住幼童，又多次伸手欲奪回孩子，甚至擊打2隻惡犬的頭部，務求盡快救下孩子，但2犬依舊死咬不放。事發影片曝光，見到現場有多名路人出現，但各人都不敢輕易走近，有健碩男子掏出手機疑似報警，另1名女子疑企圖幫忙驅趕，但又不敢上前。

報道指受傷幼童已無生命危險，而2隻惡犬據報是從隔壁屋苑竄進來的，涉事狗主散養了4隻大型犬，且其院子圍墻高度不足1.8米，圍欄有多處腐朽，門鎖形同虛設，令惡犬可以走出。目前狗主已被捕，而涉事2犬則被送往收容，案件仍在進一步偵查。

1名幼童被2隻惡犬撕咬

綜合大陸媒體報道，事發於7月7日上午約8時50分，現場是上海青浦區一處屋苑，1名幼童正蹲在停車位觀望花草，身旁的母親則在整理隨身物品，此時2隻未繫牽引繩的惡犬突然撲向幼童，其中1隻咬着幼童的小腿，另1隻則咬幼童的後背以及手臂。

幼童母親趴在地上用身體護住孩子，並多次伸手搶奪，又擊打2犬的頭部，試圖救下孩子，但2犬依舊死咬不放。從網上流傳的影片可以聽到，現場滿是家長與孩子的嘶吼聲，有多名路人在旁觀望，但都不敢輕易走近，1名身穿白色上衣男士掏出手機，疑似報警，另1名女子疑企圖幫忙驅趕，但又不敢上前。

2隻惡犬是從鄰近屋苑竄進來的

據悉2隻惡犬是從鄰近屋苑走出來，有知情人士透露，涉事狗主姓馬，散養了4隻大型犬，其中2隻是洛威拿（別名羅威納）混血，且其飼養的院子圍墻高度不足1.8米，木質圍欄多處腐朽，門鎖形同虛設，令狗隻可以出走。

報道指受傷幼童已無生命危險，而當地社區居委會人員表示「狗主人當場就被控制了」、「居委會書記和我，還有狗主人的妻子，我們一起陪同去醫院看望受傷小孩」、「小孩現在是腿部縫針縫好了」、「狀態也是比較穩定的」。

狗主已被採取刑事措施

上海青浦警方於7月8日晚發布官方通報，指因馬某（49歲）飼養的2犬將無辜幼童咬傷，馬某已被依法採取刑事措施，2犬已被送往收容，案件仍在進一步偵查。

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文章授權轉載自《香港01》