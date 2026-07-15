快訊

賴子弟兵台南初選、黨部主委連吞敗 本命區是否大震盪

專家曝新颱風最快生成時間 未來1周太陽毒辣午後熱對流雷雨開轟

世足賽／法西4強戰主審又出包！忘帶噴霧、判決反覆 法主帥怒問：他夠格執法嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

上海2惡犬突撲幼童瘋咬！母親趴地護子、徒手擊犬 路人旁觀不敢靠近

香港01／ 撰文：艾曼達
幼童母親趴在地上用身體護住孩子，並多次伸手搶奪，又擊打2犬的頭部，試圖救下孩子。（網上影片截圖）
幼童母親趴在地上用身體護住孩子，並多次伸手搶奪，又擊打2犬的頭部，試圖救下孩子。（網上影片截圖）

上海市青浦區一處屋苑日前發生惡犬瘋狂噬咬幼童事件！當時1名幼童在屋苑停車位觀望花草時，突有2隻惡犬撲出，攻擊幼童瘋狂撕咬。幼童母親見狀，立即趴在地上用身體護住幼童，又多次伸手欲奪回孩子，甚至擊打2隻惡犬的頭部，務求盡快救下孩子，但2犬依舊死咬不放。事發影片曝光，見到現場有多名路人出現，但各人都不敢輕易走近，有健碩男子掏出手機疑似報警，另1名女子疑企圖幫忙驅趕，但又不敢上前。

報道指受傷幼童已無生命危險，而2隻惡犬據報是從隔壁屋苑竄進來的，涉事狗主散養了4隻大型犬，且其院子圍墻高度不足1.8米，圍欄有多處腐朽，門鎖形同虛設，令惡犬可以走出。目前狗主已被捕，而涉事2犬則被送往收容，案件仍在進一步偵查。

1名幼童被2隻惡犬撕咬

綜合大陸媒體報道，事發於7月7日上午約8時50分，現場是上海青浦區一處屋苑，1名幼童正蹲在停車位觀望花草，身旁的母親則在整理隨身物品，此時2隻未繫牽引繩的惡犬突然撲向幼童，其中1隻咬着幼童的小腿，另1隻則咬幼童的後背以及手臂。

幼童母親趴在地上用身體護住孩子，並多次伸手搶奪，又擊打2犬的頭部，試圖救下孩子，但2犬依舊死咬不放。從網上流傳的影片可以聽到，現場滿是家長與孩子的嘶吼聲，有多名路人在旁觀望，但都不敢輕易走近，1名身穿白色上衣男士掏出手機，疑似報警，另1名女子疑企圖幫忙驅趕，但又不敢上前。

2隻惡犬是從鄰近屋苑竄進來的

據悉2隻惡犬是從鄰近屋苑走出來，有知情人士透露，涉事狗主姓馬，散養了4隻大型犬，其中2隻是洛威拿（別名羅威納）混血，且其飼養的院子圍墻高度不足1.8米，木質圍欄多處腐朽，門鎖形同虛設，令狗隻可以出走。

報道指受傷幼童已無生命危險，而當地社區居委會人員表示「狗主人當場就被控制了」、「居委會書記和我，還有狗主人的妻子，我們一起陪同去醫院看望受傷小孩」、「小孩現在是腿部縫針縫好了」、「狀態也是比較穩定的」。

狗主已被採取刑事措施

上海青浦警方於7月8日晚發布官方通報，指因馬某（49歲）飼養的2犬將無辜幼童咬傷，馬某已被依法採取刑事措施，2犬已被送往收容，案件仍在進一步偵查。

延伸閱讀：

去IKEA放狗？未牽狗繩任由狗狗亂跑　狗主懶理職員勸阻　遭斥自私

世界盃｜狗狗失蹤1月　在家看比賽驚見愛犬被球迷高舉慶祝終尋回

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

AI圖竟拿攝影賽一等獎？陸主辦方撤銷資格、停賽整改

大陸內蒙古呼和浩特一項攝影比賽的一等獎作品，因畫面中環衛人員制服出現亂碼文字，被網友質疑由人工智慧（AI）生成。呼和浩特市文學藝術界聯合會14日通報證實，該作品確實為AI生成，並非作者實景原創拍攝，已撤銷作品所有賽事認定、暫停比賽全面整改，並對相關責任人予以處理。

上海2惡犬突撲幼童瘋咬！母親趴地護子、徒手擊犬 路人旁觀不敢靠近

上海青浦區日前發生嚴重的惡犬撕咬事件，2隻未繫牽引繩的大型犬突然攻擊1名幼童。幼童的母親竭力護子，然而路人多數不敢出手，事件引發關注。受傷幼童已無生命危險，涉事狗主已被捕，案件仍在調查中。

春哥侃陸／中央大動作查工安揭發隱患 地方風聲鶴唳

中國大陸進入下半年，最熱一個「查」字，與這相連的詞組，有中央巡查、地方倒查、部門排查等等，各種行動，層層疊疊，官府沒再高調宣示，民間各路卻如熱鍋螞蟻，剛進的三伏天，看來不易過。 近日熱中有熱是中央巡查，說的是「中央安全生產考核巡查組」，這波行動是因山西「5．22沁源煤礦瓦斯爆炸事故」觸發，而由低調轉向轟轟烈烈，與此同時，還有一個不大聲張的行動正在鋪開……

機器人世界盃 清華大學火神隊衛冕

近日，有「機器人世界盃」之稱的RoboCup 2026在韓國仁川落下帷幕。在人形機器人專案中，搭載北京企業加速進化Booster T1機器人的清華大學火神隊成功衛冕人形組世界冠軍。

限時挑戰 「粵來粵有趣」兩岸創作者競技

第八屆「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽決賽，七月十三日在廣東中山正式揭開序幕。本屆賽事以「理想」為主題，緊扣孫中山文化與在地元素，來自台灣與廣東共廿組青年創作團隊、五十七名影像創作者同場較量，本屆頒獎典禮將於十六日晚間舉行、揭曉金獎隊伍。

台灣影視作品 陸政策3優惠

大陸中國電影博物館館長陳偉近日受訪時表示，台灣影視作品擅長以小見大，與大陸的大製作、快節奏形成互補。近期大陸公布十項涉台新政涵蓋影視領域，他認為，政策從三層面釋放利好，「只要導向正確、內容健康、製作精良，大陸歡迎這樣的台灣作品」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。