父母車禍亡沒留遺囑…獨生女繼承94億遺產 新婚夫閃離婚獲分3億挨批「吃絕戶」

父母車禍亡，身邊人竟不是共渡難關，而是急著離婚分身家？上海一則遺產糾紛的真實案例近日在社交平台瘋傳，短短幾天已引發數以萬計發言討論。

案中1名獨生女子的父母因車禍雙雙身亡後，她繼承了高達2億元人民幣（約新台幣94.6億元）的巨額遺產，豈料新婚僅1年的丈夫隨即入稟法院提出離婚，並要求平分財產。

最終法院裁定該筆遺產屬於夫妻共同財產，判決2人離婚的同時，男方竟成功分得高達6,800多萬元（約新台幣3.2億元）財產，事件隨即引來排山倒海的炮轟，直斥男方舉動與「吃絕戶」無異！

父母突遇車禍雙亡 新婚夫即求分家

據了解，案中的女事主姓王，是獨生女，與姓付男子結婚本來過著平靜生活。至2024年，王女的父母不幸遭遇意外車禍離世，由於王女的祖父母及外祖父母都早已過世，她作為唯一的法定繼承人，順利接手了父母留下的1,000多萬人民幣（約新台幣4700萬元）存款，以及9套房產和商鋪，總資產估值約為2億元人民幣（約新台幣94.6億元）。

然而，就在一家人剛剛辦完喪葬事宜，王女仍未擺脫喪親的巨大悲痛時，新婚僅1年的丈夫突然提起訴訟，以感情不和為由要求離婚，並強烈要求分割該筆巨額遺產。

付男在訴訟中提出主要主張，指由於王女的父母生前未訂立遺囑，且父母去世的事情是發生在夫妻婚姻關係有效期間，因此這遺產在王女通過法定繼承所得後，依法自動成為夫妻共同財產，自己作為丈夫理所當然享有分割權。

法院裁定屬共同財產 男方獲分3.2億

最終，法院結合案情依法裁判，認定付男的主張具備法律依據。法院根據案情最終仍判決二人解除婚姻關係，付男成功分得6,800多萬人民幣（約新台幣3.2億元）財產。

該判決一經曝光，迅速引爆輿論。大批網友對此感到難以置信，紛紛感慨當下的婚戀關係過於功利化，甚至用「吃絕戶」來形容此案，認為短短1年的婚姻，外人就能輕易分走父母一輩子的打拚積蓄，實在有失公道。有網民更直言：「道德水准一降再降，是人口銳減的主要原因之一。」

「吃絕戶」是封建社會的壞傳統，指作為一家之主的男主人去世，而家中無兒繼承家業，留下來的女性就沒話語權，其他親友就公然把家產奪走，甚至強行霸佔寡婦。

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文章授權轉載自《香港01》