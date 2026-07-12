陸大媽自備食材「寄生海底撈」還狂掃免費零食 網驚：丟臉丟到家

知名連鎖火鍋品牌「海底撈」以貼心服務與免費美甲、零食聞名全球，沒想到近日中國大陸卻有家庭主婦攜家帶眷「自備食材」到海底撈用餐，不僅只點了簡單幾樣餐點，餐後甚至將沒吃完的剩菜與店內免費零食全數打包外帶，吃相極其難看，讓大批網友痛批：「根本是占用公共資源、丟臉丟到家！」

根據陸媒報導，該名女子當天與丈夫、孩子一同前往海底撈用餐，抵達座位後，她便在眾目睽睽下陸續從自己的後背包裡取出事先洗切好的土豆片（馬鈴薯）與肉片。荒謬的是，用餐期間該名女子似乎也察覺到旁人側目的眼光，竟然一邊狂涮自備肉片，一邊轉頭反問身旁的丈夫與家人：「跟我出來吃飯，你覺得丟人嗎？」雖然影片並未剪輯出家人的實質回應，但仍讓螢幕前的網友看傻了眼。

吃飽喝足後，該名女子不僅要求店員將她自己帶去、沒吃完的剩菜打包，更將海底撈大廳招待區提供的免費餅乾、零食一併掃進袋子裡帶走。

除了用餐禮儀引起爭議，影片中還捕捉到用餐期間，她的孩子一度大剌剌地直接站在餐廳的椅子上，直直盯著隔壁桌的顧客用餐，長達數分鐘之久。然而，該名女子全程僅口頭敷衍提醒，完全沒有制止，這種放任孩子侵犯他人用餐隱私的行為，引發網友二度不滿。

許多網友一針見血地痛批：「如果想省餐費，應該是待在家裡自己煮，何必去店裡占著別人的桌子和冷氣？」、「這不是省錢，是自私，吃相太牙敗了！」不過，也有少數人認為，只要店家沒有明確貼出「嚴禁外食」的硬性規定，是否允許自備食材仍屬於餐廳的自主管理範圍。