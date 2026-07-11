活久見奇蹟？輪椅大叔突起身搭手扶梯 網友曝背後無奈原因

港鐵發生離奇事件？香港社群平台Threads近日瘋傳一段影片，一名乘坐電動輪椅的大叔，在港鐵葵興站突然站起身，推著輪椅搭乘手扶梯前往車站大廳，接著又迅速坐回輪椅離開。拍攝影片的目擊者調侃：「超開心，見證到神蹟了。」

影片引發網友熱議，有人嘲諷：「世界真奇妙，常常有醫學奇蹟發生」、「神經病，這台車本來就不應該搭手扶梯」，甚至質疑男子是否在「詐領身心障礙津貼」。

不過，也有不少網友出面解釋背後可能存在的無奈原因，指出男子可能患有「隱性障礙」，輿論風向也隨即逆轉，許多網友對男子表示同情。

有網友說：「坐輪椅不代表癱瘓，他們可能因為嚴重關節退化、心肺疾病或神經受損，可以走幾步路，但根本無法長途行走。用狹隘的認知公開批判別人的隱性障礙，真的非常無知。」

港鐵「輪椅大叔」推輪椅搭手扶梯 目擊者：見證神蹟

「超開心，見證到神蹟了。」有乘客於7月7日在Threads發布影片，指出港鐵葵興站連接月台與車站大廳的電梯故障停用。

一名乘坐電動輪椅的大叔經過月台時，站務人員建議他可以改到大窩口站出站，不過男子仍繼續坐著輪椅前往手扶梯。站務人員提醒：「這樣沒辦法下去，很危險！」

沒想到男子回答：「我站起來就能下去啊。」隨後真的站起身，推著輪椅搭乘手扶梯。

發文者目睹整個過程後感到相當震驚，直呼：「太誇張了……真的把車推下去了！」還調侃：「大叔真的很厲害，果然是車手，大家什麼時候也買一台？」

影片直擊！大叔迅速坐回輪椅離開

從影片中可見，男子站起來後，以小跳步的方式拉著輪椅離開手扶梯。將輪椅停好後，男子隨即快步坐回輪椅，朝出口方向離開，整套動作相當迅速。

網友質疑詐領身心障礙津貼 酸「常常有醫學奇蹟發生」

網友看完影片後議論紛紛，有人嘲諷：「神蹟」、「世界真奇妙，常常有醫學奇蹟發生」、「真的有人敢這樣做」、「神經病，這台車本來就不應該搭手扶梯」、「很多人把輪椅當電動車使用，但上下車還要別人服侍」，甚至質疑男子是否在「詐領身心障礙津貼」。

背後原因可能是「隱性障礙」 網友風向逆轉：別用健康者的角度審視有需要的人

不過，多名網友出面解釋背後可能存在的無奈原因，指出男子可能患有「隱性障礙」，在不了解實際情況前，不應任意公開批判。

有網友表示：「坐輪椅不代表完全不能走路，也可能只是無法走太久，而且他的手和背部力量仍然可以很好，不要這麼無知。」

另一名網友說：「坐輪椅不等於癱瘓。世界上有很多人只有有限的行走能力，他們可能因為嚴重關節退化、心肺疾病或神經受損，可以走幾步路，卻根本無法長途行走。」

「電梯壞掉，他迫不得已才站起來推車，這只反映出設施故障所造成的無奈，而不是證明他是騙子。用狹隘的認知公開批判別人的隱性障礙，真的非常無知。」

還有人批評：「不要把自己身體健全的角度，強加在真正有需要的人身上，這樣真的很難看。」

有網友分享自身經驗：「其實坐輪椅真的不代表不能走路。我奶奶可以走路，但因為年紀大又有腰痛，不能走太久，所以也會坐輪椅。必要時，我們也會請她站起來，方便上下車。」

另有網友質疑男子身手看起來相當靈活，留言表示：「看他很靈活啊，又可以蹲下，也可以自己站起來」、「不能走太久的人，會有像他這麼快的步伐和反應嗎？」

隨即有網友反駁：「影片只有短短十幾秒，這麼短的時間內，他可能看起來和一般人沒有差別，但不代表多走幾百公尺後，身體狀況還能維持一樣，體力可能會迅速下降。」

也有人解釋：「無法長時間行走，不代表靈活度有問題，重點是耐力不足。跑跑跳跳幾十秒可能沒問題，但走個幾十分鐘就可能撐不住。」

2018年「輪椅男」用2港元搭公車 下車後能走動遭抨擊

事實上，輪椅使用者因為能短暫站立或行走而引發爭議，已經不是第一次。

2018年曾有一段影片在網路流傳，畫面顯示一名「輪椅男」乘坐輪椅下公車後，突然站起身推著輪椅過馬路，引發爭議。男子被質疑是假扮身心障礙人士，利用身心障礙優惠「能騙則騙」。

《香港01》記者事後找到影片中的「輪椅男」。男子大喊冤枉，並出示多份文件，證明自己確實是身心障礙人士。

他透露，自己因為工作受傷導致椎間盤移位，當時又不慎遺失身心障礙人士專用的個人八達通卡，才會因此造成誤會。

醫師：神經遭嚴重壓迫恐造成永久性傷害

脊骨神經科醫師王俊華曾指出，椎間盤突出是指脊椎骨之間的軟組織因受到壓力而突出，成因可分為慢性或急性。

依照患部位於哪一節脊椎，以及病情嚴重程度，患者的腰部、下半身或雙腿等部位，其感覺與力量都可能受到影響。情況嚴重時，甚至可能無法正常行走。

若神經受到嚴重壓迫，或患者未能獲得適當治療，可能造成神經壞死、肌肉萎縮等永久性傷害。

王俊華表示，個案是否符合身心障礙資格，應由主管機關判定；若醫院認定患者屬於長期病患，通常也會定期替患者進行檢查，以評估其復原情況。

延伸閱讀：

有片│港鐵大媽大叔拖篋乘扶手梯！向後跌倒變骨牌 職員神救獲讚

港鐵女橫向持傘前後搖擺 目擊者：睇少眼都拮死 網民斥無品自私

文章授權轉載自《香港01》