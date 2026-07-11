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毛孩也能租！大陸興起「倒貼遛狗」 愛狗族圓夢也掀爭議

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
近期，大陸出現「租狗」遛狗的服務，可以牽狗花園散步、拍照，吸引因租屋、工作或經濟因素無法養狗的愛狗人士體驗「有狗生活」。圖／汪布微信公眾號
近期，大陸出現「租狗」遛狗的服務，可以牽狗花園散步、拍照，吸引因租屋、工作或經濟因素無法養狗的愛狗人士體驗「有狗生活」。圖／汪布微信公眾號

近期，大陸出現「租狗」遛狗的服務，可以牽狗花園散步、拍照，吸引因租屋、工作或經濟因素無法養狗的愛狗人士體驗「有狗生活」。不過，服務也引發爭議，不少飼主認為毛孩是家人、不該出租，外界也質疑平台僅負責媒合，若發生寵物受傷、走失或糾紛，責任歸屬恐難釐清。

綜合新周刊、寵物行業觀察等陸媒報導，在號稱是「寵物共享平台」的預約平台上，「租客」在註冊時需上傳身份證照片，選定寵物後和飼主溝通時間地點，到指定地點取狗，遛狗結束後歸還。

價格部分，大約落在每小時5元到50元之間（合約新台幣23-236元之間），一些熱門寵物要價每小時200元以上（合約新台幣950元）。為顧及小狗的安全，飼主也可以選擇為寵物購買保險。

這個服務瞄準的客群，是想養狗但養不了的年輕人，房東不允許、合租不方便、工作時間太長、經濟能力有限、未來不確定。這些愛狗人士知道現在的自己不適合養狗，但「擁有一隻狗」的願望並沒有消失。

而對於飼主來說，有些人是因為太忙碌，也有人是想分享自家毛小孩，讓沒養狗但喜歡狗的人開心一下。有出租小狗的飼主表示，會判斷「租客」是否可靠、提供出租須知，也會在前面幾次遛狗時陪同。

不過也有飼主表示，願意托付給專業遛狗師，但不一定願意租給陌生人。另有飼主認為，小狗是家人，不是可以借出物品，「就像你不會把家人借出去當拍攝工具」。

另外，有質疑認為，出租平台是否可靠，萬一出事誰負責，在某個寵物租賃平台的服務條款中就明確指出，只是「資訊撮合」的地方，對寵物的健康、合法性、安全性不作任何保證或承諾；因為共享交易引發的爭議、損失、索賠，平台概不承擔責任。

在寵物共享平台上，租客在註冊時需上傳身份證照片，選定寵物後和飼主溝通時間地點，到指定地點取狗，遛狗結束後歸還。圖／取自新周刊
在寵物共享平台上，租客在註冊時需上傳身份證照片，選定寵物後和飼主溝通時間地點，到指定地點取狗，遛狗結束後歸還。圖／取自新周刊

遛狗 大陸 飼主

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