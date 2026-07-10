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61歲翁借「安慰辭職」強抱24歲女！摸胸摸臀反稱遭陷害 判決曝光

香港01／ 撰文：艾曼達
上海一名61歲男被告邀請24歲女子到家吃晚飯，其間以「安慰辭職」為借口，不顧女方拒絕，仍強行擁抱並觸摸其胸臀，女子掙脫後隨即報警，而男子後被警方處以行政拘留7天。示意圖／Ingimage
上海一名61歲男被告邀請24歲女子到家吃晚飯，其間以「安慰辭職」為借口，不顧女方拒絕，仍強行擁抱並觸摸其胸臀，女子掙脫後隨即報警，而男子後被警方處以行政拘留7天。示意圖／Ingimage

女生說「不」仍然強行擁抱撫摸，當然是犯法！上海奉賢區法院日前公布1宗性騷擾案件的一審判決書，當中61歲男被告邀請24歲女子到家吃晚飯，其間以「安慰辭職」為借口，不顧女方拒絕，仍強行擁抱並觸摸其胸臀，女子掙脫後隨即報警，而男子後被警方處以行政拘留7天。

受害人不甘受辱，將男子告上法庭，被告則反稱自己遭人「設計陷害」，但經法院審理後，認定被告的行為已構成性騷擾，裁定須賠償原告人各項損失費，共計9,471.27人民幣（約新台幣44,726元）。

61歲翁邀24歲女到家吃飯 乘機強抱猥褻

《紅星新聞》報導，案中原告人是24歲姓鮑女子，而被告則是61歲姓陸男子。事發於2025年11月21日晚7時許，鮑女為感謝陸男在她上次搬家時幫助，特地帶了禮物，應邀前往陸男家中吃晚飯。席間閒聊時，陸男已先對鮑女說出帶冒犯性的說話，提出希望她能留宿，且不斷倒酒勸飲。

由於早前鮑女辭職，陸男隨後假借「安慰辭職」為名，提出想給她來個擁抱，更聲稱「自己年紀這麼大，不怕」。鮑女當場明確拒絕，但陸男仍強行上前擁抱，並動手觸摸其胸部及臀部，鮑女掙脫後隨即報警。

男子被行政拘留7天 24歲女確診創傷後遺症

警方接報後迅速展開調查，並依法批出《行政處罰決定書》，給把男行政拘留7天處罰。而事發翌日，鮑女因胸部疼痛及頭暈前往醫院檢查，初步診斷為胸腹受損；至案發第3天，她因心理狀態極度不穩定再次覆診，最終確診患上創傷後遺症（PTSD）與創傷後應激反應，須接受心理與生理治療。

男子反稱遭「故意陷害」 法院：無證據不予接納

鮑女隨後向法院提起民事訴訟，要求陸男承擔經濟賠償。在法庭上，陸男辯稱鮑女當時是「默許行為」，甚至反咬是被對方「故意陷害」。

上海市奉賢區人民法院審理案件後指出，根據公安機關的處罰決定書、雙方當事人陳述以及醫院的就醫記錄等證據，足以證明陸男在鮑女明確拒絕後，仍強行非禮，該行為已構成性騷擾。陸男所謂「默許行為、故意陷害」的說詞，因拿不出證據，法院不予接納。最終陸男被裁定須賠償鮑女醫療費、交通費、複印費、精神損害賠償金、後續治療費，共計9471.27人民幣（約新台幣44,726元）。

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文章授權轉載自《香港01》

性騷擾

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