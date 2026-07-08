網吧開張免費3天！備考女生每天坐十多小時 店主知悉原因續免單

高考是大陸青少年最重要的關口，全國考生為了備考而埋頭苦讀，許多人都對考生有多一份體諒，而新疆早前就有一宗暖心事。當地阿勒泰有電競館新開業，推出前3天免費上網的推廣活動，當時有1名女生每天來坐足十多個小時，但不是為了打機，而是因家中無電腦，故專程到來讀書備考。

女店主被女生好學的態度感動，感嘆稱「在滿遊戲聲音的嘈雜環境下還能專注學習，太難得、太少見了」，因此讓店員轉告女生「以後都可以來免費上網」，並將其座位從每小時18元（約台幣85元）的雙人包廂調至每小時23元（約台幣108元）的單人包廂，讓她可以專注讀書。網友大讚女店主的貼心善舉，亦被女生的努力自律打動；不過亦有人質疑事件可能是商家宣傳噱頭，認為不可盡信。

女生到網吧讀書逾10小時 店主決繼續免單

據《九派新聞》報道，新疆阿勒泰有1間電競館新開業，推出前3天免費上網活動。姓樂的女店主留意到店裏來了1名不一樣的顧客，該名女生每天都過來「蹭網」十多個小時，其後得知原來她是考生，但家中沒有電腦，為了備考而每天都來免費上網讀書。女店主被女生的好學態度打動，感慨地表示「很少見在充滿遊戲聲音的嘈雜環境下還能專注學習的人，這很難得」。

隨後，女店主讓店員轉告女生「以後都可以來免費上網」，並把她的座位從每小時18元的雙人包廂，調至每小時23元的單人包廂。女店主大方地表示「並不覺得虧，少一台機器沒什麼，無非就是一點電費」。

網友誇讚善良店主和自律女生

網友大讚女店主的暖心行為：「老闆好人，多多發財」、「為這位女老闆點讚，善心善念善行齊備的女性」、「這老闆有格局，活該你發財」，亦被女孩積極自律的學習態度折服「強者從不問環境有多嘈雜」、「佩服這種努力的人」、「真自律，抗干擾能力真強」、「真牛啊，這環境都能學」。

女生網吧艱苦求學引網友共鳴

女孩網吧艱苦求學的事件引起網民共鳴，「想當年高中，家裏沒電腦，我也是去網吧做聽力」、「想起當年找工作，在網吧做PPT（PowerPoint即簡報）」、「想起自己大學時代，條件不好沒有個人電腦，周末和同學去網吧包兩個通宵完成老師佈置的製作Flash動畫的作業，偷偷鑽到桌子底下到機箱後面找USB插口」，希望這種善意在社會上傳遞「望人間多點大愛，互相傳遞溫暖和善意」、「girls help girls」。

網友懷疑是宣傳噱頭

不過，亦有網友對事件提出質疑，「幾百塊錢的電腦也能用，不至於幾百塊都拿不出來吧」、「1個小時18元，每天10幾個小時，每天連續去上1個月的費用就能買1部電腦了」、「三、四千就能買到全新的電腦了，但她用一、兩千的平板卻買不起電腦，你覺得我信嗎？」，甚至質疑這是自導自演的宣傳噱頭。

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文章授權轉載自《香港01》