雲南惡兒嫌菜色差逼老父重煮 還持棍痛毆！父忍無可忍持刀反擊判2年

大陸發生1宗家庭悲劇，惡兒恃強欺凌年邁父親，老父忍無可忍痛下殺手。雲南老父為家人準備午餐，兒子因嫌菜色不佳大罵、呵斥父親重做。兒子飯後逼迫家人砸毀食材、持凳襲父，將家人禁錮於2樓，更揮棍毆打父親。飽受欺侮的父親將家人送走後，拿起砍柴刀朝熟睡兒子頭部連砍數刀，直至兒子昏迷，父親以為對方死亡才停手，幸好家人及時將兒子送醫才避免釀成大錯。

兒子被鑒定為輕傷1級，自知有錯主動諒解父親，父親亦主動自首認罪。法院綜合事發原由、被告犯罪情況、被害人諒解等情節，以故意殺人罪未遂判涉事父親入獄2年。

菜色不合 兒子大罵老父讓其重煮

綜合《南方都市報》及《芒果都市》等大陸媒體報道，事發於2025年9月7日，雲南1名普姓老父如常為全家準備午飯，惟兒子起床用餐時僅因菜色不合心意，就惡言辱罵父親，強迫父親重新下廚。普老父無奈妥協重做飯菜，但仍無法平息兒子怒火。

惡兒施暴驅家人上2樓 持棍毆打父親

兒子情緒失控，肆意發洩不滿，不僅強迫家人將雞蛋全部砸毀丟入垃圾桶，還拿起膠櫈砸向父親。用餐過後，兒子仍不依不饒，將父親、妹妹及家中孫女3人趕上2樓，禁止他們離家，其間兒子更持木棒狠狠毆打父親腿部。一通施暴後，兒子不顧驚慌失措的家人，躺在沙發上呼呼大睡。

不堪欺凌 老父持砍柴刀狂斬熟睡兒子

普老父回想兒子此前對全家的種種欺凌與恐嚇，遂心生殺意，為避免家人受牽連，他先行送走女兒與孫女，隨後拿起砍柴刀朝熟睡兒子的頭部連斬數刀，直至兒子昏迷倒地，父親以為兒子已死亡才停下手。家人發現後及時將傷者送醫救治並承擔全部醫療費用，普老父則留在現場等待處理。

兒子輕傷1級諒解老父 父親被判囚2年

經司法鑑定，普老父兒子僅為輕傷1級，普老父在法庭上自願認罪受罰。兒子自知有錯，對父親表示諒解。法院審理認為，普老父行為已構成故意殺人罪，惟考量犯案未遂、留守現場自首、家人及時將被害人送醫及取得被害人諒解等多項減刑因素，且案件始於被害人欺凌父親，遂判決判囚普老父2年。

延伸閱讀：

難忍兒子酗酒吸毒兼家暴！母親擔心媳婦及孫女安危 狠心殺兒分屍

老父告兒子不扶養 撤贈討房產卻敗訴 意外揭20年前外遇家暴內情

文章授權轉載自《香港01》