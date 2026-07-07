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LV告茉莉奶白後…浙大「連夜搶注」形似ARMANI校徽？真相曝光

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
左邊為浙江大學「求是鷹」校徽，右邊為ARMANI商標。圖／取自瀟湘晨報
左邊為浙江大學「求是鷹」校徽，右邊為ARMANI商標。圖／取自瀟湘晨報

奢侈品品牌路易威登（LV）告茉莉奶白商標侵權案，引發大陸網友對商標註冊的熱烈討論，連形似ARMANI商標的浙江大學校徽，6日發布商標註冊，被大陸網友調侃是浙大連夜火速搶注阿瑪尼全類別商標，以防被告。

上觀新聞報導，浙江大學校徽「求是鷹」商標，早在去年12月就已提交申請，今年7月6日正式公告，並非「連夜搶注」。

負責代理浙大商標註冊的商標顧問張奕峰表示，浙江大學對「求是鷹」圖形商標進行的是全類別註冊，不是只註冊教育類別，之所以這樣做，是因為「浙江大學教學專業覆蓋很多領域，比如說農學、醫學、法學、電子等都有，我們要盡可能做到全品類、全覆蓋的保護」。

至於有網友調侃，浙江大學註冊「求是鷹」圖形商標是為了防範ARMANI，甚至傳出「浙大連夜搶注商標」一事，張奕峰表示，註冊「求是鷹」圖形商標，和ARMANI並沒有什麼關聯。

蘇州中院日前宣判路易威登（LV）提告茉莉奶白商標侵權案，認定使用的四葉花卉圖形侵犯LV七件商標，判茉莉奶白合計賠償人民幣1030萬元。

一些大陸網友認為四葉花卉是中國傳統文化紋樣，用「老祖宗的東西」不應向一家法國公司支付逾人民幣千萬元的賠償。

北京日報評論稱，這是一種「確權時差」：文明的創造以千年計，商業的確權以年計，而法律只認後者。輿論所謂「欺負古代人不會注冊商標」，話糙理不糙，它恰恰揭示了公有領域與專有權利之間未被安排的地帶。

評論指出，對大陸企業而言，這堂課的教訓不是「傳統文化碰不得」，恰恰相反，是必須學會以正確的方式去碰，包括建立傳統紋樣與經典圖案資料庫，供商標授權確權與司法裁判參照、校準馳名商標跨類保護的邊界，鼓勵行業組織對代表性紋樣進行防禦性公開與規範性使用指引，讓「人人可用」有據可依。

LV 浙江大學 商標

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