深水埗男坐折疊椅「人肉占車位」 女子氣炸報警、男子現身解釋仍挨批

「人肉占車位」問題經常引發糾紛。香港一名女子在網路上發文並貼出影片，指控一名男子把折疊椅放在路邊停車格內，直接坐在椅子上「占車位」，形容對方是「深水埗惡人」。面對女子拍攝與報警，男子態度不以為然，只回應「嗯嗯嗯，可以啦，OK啦」。

女子表示，警方到場後指出，「路邊收費停車格是互相禮讓，沒有明文規定車輛一定要在哪裡等停車位才算合法」。女子不滿表示，「但剛剛他的車根本不在這條街上」，不過未獲進一步回覆。由於事件中無人受傷，警方最後未再進一步處理。

事件在網路上發酵後，涉事男子也在留言區現身說明，稱因基隆街有路邊攤，朋友的車必須在前方攤販旁等車位，「一看到有位子，就繞一圈回來停」。不過，多數網友不接受他的說法，紛紛批評「我也試過繞完一圈回來車位就沒了，本來就不能占」、「還覺得自己有理才誇張，人肉占車位怎樣都不對」、「你乾脆不要繞去吃飯再回來停」。

該名女子在Threads以「深水埗惡人用折疊椅占位」為題發文並上傳影片。36秒影片中可見，一名身穿黑色上衣的男子把折疊椅放在路邊停車格內坐著，手上還拿著雨傘擋雨。女子不滿表示，該男子是旁邊店家的老闆，「坐在路邊用自己的椅子占位，不讓別人在這裡停車」，並稱已報警處理。

深水埗男坐折疊椅占車位 女子不滿報警

女子在影片中對網友喊話，「要不要去光顧這位先生，你們自己考慮」，並指出「他現在就塞住整條街的車，我們是不會離開的，因為他這樣不符合法規」。男子則態度不以為然，回應「嗯嗯嗯，可以啦，OK啦」，仍繼續坐在原位，沒有讓開。

警方：沒有明文規定車要在哪裡等位才合法

女子後來在留言區說明警方到場後的狀況。她表示，男子向警方稱「我朋友的車在前面塞住，正在回來，是他們在鬧事」。警方則表示，「路邊收費停車格是互相禮讓，沒有明文規定車輛一定要在哪裡等停車位才算合法」。女子不滿反問，「剛剛他的車根本不在這條街上」，但這個問題未獲回應。

女子也透露事件最後如何收場。她指出，警方到場前，對方的車已經繞回現場，當時剛好有其他車離開，因此對方車輛已停到後方的車位，之後也沒有其他車在等位，「所以我們成功停到原本那個車位」。

涉事男子現身解釋：車子只是繞一圈回來停

涉事男子後來在留言區現身說明，稱因基隆街有路邊攤，朋友的車在前方攤販旁等位，「一看到有位子，就繞一圈回來停」。其間女子與丈夫抵達，他也立刻告知車輛正在繞回來，但對方夫妻仍下車斥責他「這麼嗆？占位？沒看到前面有車」。

男子接著表示，見到夫妻下車後「一人一句一直罵」，他才拿折疊椅坐下來聽。爭執過程中，後方剛好有車位，他提議「我們停後面，這裡讓你們停，不要再吵，也不要擋住路」，但對方夫妻堅持報警，還說要「把事情鬧大」，不願把車停進車位，堅持擋在後方等警方到場。

男子說，最後他們在對方報警期間，已經把車停到後方車位，「最後他們也照常停到想停的那個車位」。男子也分享行車紀錄器影片作證，顯示當時車輛確實正在繞回停車格。

網友批男子：車位刻你的名字了嗎？

不過，網友並未接受男子解釋，紛紛留言批評，「沒想到香港也有這種沒水準的惡意占位」、「不管什麼理由，都不能構成人肉占車位吧？車還沒到人先到，為什麼別人一定要讓你」、「哪台車先到就哪台車停」、「那個車位刻你的名字了嗎？」

對於有網友批評女子的車擋路，導致後方車輛無法通行，女子則回應，當時車輛已盡量靠近停車格，後方車輛都能通過，可能是部分駕駛想等車位才停下。她表示，等待警方到場時，自己也有逐一向駕駛說明「不好意思，前面有狀況，正在等警察來」，強調「那些車知道有事後就開走了，所以完全沒有影響交通」。

人肉占車位恐挨罰甚至入獄

「人肉占車位」可能涉及違法。根據香港《簡易程序治罪條例》第4A條，任何人若無合法權限或合理解釋，陳列或留下任何物品，或導致物品被陳列或留下，而該物品對公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害，或可能造成阻礙、不便或危害，可處罰款港幣5,000元或監禁3個月。

另根據香港《道路交通條例》第49條，任何人若無合法權限或合理辯解而登上一輛車，或干預該車任何部分，即屬犯罪，可處罰款港幣5,000元及監禁12個月。

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文章授權轉載自《香港01》