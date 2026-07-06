借鑰匙闖女廁…港女「半裸全被看」狂叫求救 噁男竟爆粗反嗆：我報警抓妳

出門在外使用廁所要小心！有香港女生在Threads發布影片，稱日前到旺角薩莉亞（Saizeriya）使用廁所時，突然有男女持鑰匙打開廁所門，半裸狀態的她即時被看光，嚇到大叫「有人啊聽得到嗎！」沒想到男子反而爆粗罵她，還步步逼近威嚇說「妳別X拍照啊！我報警抓你啊！」幸好男子女友和薩莉亞的員工幫忙制止，「真心很感謝員工」，否則「他已經打X我了」。最後因為男子女友連聲道歉，女生匆忙離開沒報警，但男子仍然繼續用粗口罵她。

事件引來網友熱議，紛紛批評男子離譜，「這傢伙真的是瘋了啊！」、「神經病，他竟然還敢死說要報警抓你……真是黑人問號！你不告他已經很仁慈了啦」，亦有網友質疑「薩莉亞也很有問題啊，獨立廁所？有人在裡面也可以用第二把鎖開門進來？」。另有大批網友認為應該報警處理，而原PO後來留言更新進展，表示已經報警處理，提醒「大家出門都要小心點」。

「大家要小心！香港真的是很多瘋子！」該香港女生在Threads發布影片，回憶6月22日在旺角薩莉亞使用廁所時，聽到有人想推門進入，於是「大叫了至少3聲有人」，沒想到一對男女竟然用鎖匙打開她的廁所門，嚇得大叫，「當時我沒穿褲子沒穿內褲，半裸狀態嚇得立刻大叫：有人啊聽不聽得到」。

女生旺角薩莉亞女廁被男女用鎖匙開門 半裸遭看光

原PO表示，之後才知悉原來是男子拿了鎖匙與女朋友一齊開門，其後更指着她「爆粗」責罵，「X我說我討厭X他女朋友」，幸好男子女朋友及薩莉亞職員「抓住他」，否則「他已經打X我了」，直呼「真心很感謝職員」。

男子爆粗狂罵：妳不要X拍照啊！我報警抓妳啊！

從影片看到，男子目露兇光，指罵威嚇原PO，「妳不要X拍照啊！我報警抓妳啊！拍什麼X東西照啊！收X了他，叫他不要X拍照！」原PO則說「那你不要講粗口。你不要這樣才好，好嗎？」疑似男職員亦表示「你不要在這裡指來指去」。

女生匆忙離開沒報警 感謝薩莉亞職員協助

原PO補充，最終她匆匆離開沒有報警，「那些職員和他的女朋友按住了他（男子），他就繼續說粗口X我啊。沒報警是因為他女朋友一直道歉並抓住他」，但提醒「大家出門都要小心一點」。

網友批男子離譜：自己錯反而說要報警？

網友看後震驚，斥責男子離譜，「全程目擊過，好X恐怖，自己開完對門還要好像自己對似的，看到那傢伙去借女廁鎖匙的時候已經覺得不太對路，好人一個男人為什麼會去借女廁鎖匙，不過他也挺搞笑，自己錯還說要報警」、「瘋啦，說有人都開你門。他還敢說報警抓你……真的是黑人問號！你不告他已經很仁慈啦」、「一個男人拿著女廁鎖匙已經是錯」、「開不了門，不是知道有人啊，還有什麼必要用鎖匙開？以為大聲就對？」。

女生終於報警處理

另有網友認為應該報警處理，「當時應該報警，就算他女朋友道歉也沒關係，以免下次再有其他受害者！」原PO隨後更新貼文，表示已經報警，「大家！我已經報警了，希望善良的大家出門都不會遇到瘋子」。

「公眾地方行為不檢」可罰款港幣5,000元、監禁12個月

在香港，於商店等地方大吵大罵，可能觸犯「公眾地方行為不檢」等罪行。2025年12月，大埔超級城1間連鎖火鍋店有女食客用膳期間，疑不滿牛肉質素大吵大鬧，投擲碗碟擊中1名職員，最終涉「公眾地方行為不檢」、「普通襲擊」及「拒捕」被捕。

「公眾地方行為不檢」是俗稱，原條文是香港法例第245章《公安條例》第17B(2)條「公眾地方內擾亂秩序行為」，指在公眾地方作出喧嘩、騷擾、辱罵、侮辱性言詞或行為，意圖或極可能導致他人破壞社會安寧；一經定罪，最高可處罰款港幣5,000元（約新台幣20,426元）及監禁12個月。

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文章授權轉載自《香港01》