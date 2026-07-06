港鐵上演分手擂台！短裙女激動拉扯「走光都不知」 崩潰嚎哭畫面曝網嚇傻

男女遇到糾紛也不宜動手。社交平台Threads流傳影片，港鐵東鐵綫旺角東站有一對男女疑因感情問題爭執，其中身形比較高大的女方抓緊男方衣領號啕大哭，男方出力掙脫不果，雙方糾纏。其間女方「進擊」壓向男方，更一度「走光」，男方受嚇惟無法躲開，怒對女方明言「別以為我會怕了！」。該對男女之後爭執更激烈，女方多次出手但被男方打開，並在港鐵站內上演追逐戰。男方最後不敵，再被女方抓住，相當無奈。

影片引來網友熱議，估計是情侶出現感情糾紛，「似分手」、「那個女生很慘」、「女的哭聲也太……」、「激動到走光都不知……」。也有網友認為該找港鐵職員處理，甚至報警，「在港鐵發生肢體碰撞爭執，報警處理」。

「7.1回歸地鐵站有人發生肢體碰撞爭執」。有網友於7月1日在Threads發布影片，顯示港鐵東鐵綫旺角東站往B出口位置，有一對男女爭執。

港鐵旺角東站男女大堂爭吵 男被女壓制反嗆：別以為我會怕了！

影片看到，現場為港鐵旺角東站大堂位置，1名穿連身短裙的女子正與1名穿背心男子爭吵，女子揪着男子衣領，男子想掙脫但不成功，雙方糾纏，女子放聲大哭，響徹車站。女方之後用身體壓向男子，男子受嚇抵抗，放下狠言回擊，「你有完沒完，別以為我會怕了！」，惟女子緊緊抓緊男子，未有停止哭泣。

港鐵攻防追逐戰！男逃走 被女嚎哭抓緊

原PO隨後發布「下集」影片，男方成功掙脫，女子不斷伸手想抓住男子，但被男子用手打開。雙方上演攻防戰，男子大力擋開女子的手後，轉身急步走往出口，然而女子邊哭邊跑，終再次成功抓緊男子。雙方爭執直至影片結束。

網友估情侶分手糾紛：激動到走光都不知…

網友看過影片震驚，不少網友估計是情侶分手糾紛，「像是在玩分手多一點」、「那個女生很慘」、「激動到走光都不知……」、「在港鐵發生肢體碰撞爭執，報警處理！」。不過亦有網友認為女子哭聲誇張，「女的哭的也太……」、「那麼可怕的喊聲？」。

港鐵範圍滋擾其他乘客可罰款港幣5,000元

根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高可罰款港幣5,000元（約新台幣20,426元）。

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文章授權轉載自《香港01》