國寶打廣告？永樂觀音像出現TCL電器字樣 青海博物館：報紙封底

近日，青海省博物館鎮館之寶-國家一級文物永樂款鎏金銅觀音菩薩像身上，被發現出現疑似科企TCL、「9月28日」等廣告類文字，引發大陸網友關注。青海省博物館一位工作人員澄清表示，網友看到的TCL廣告字樣是一張報紙，起到封底的作用。

據澎湃新聞報導，日前在中國工藝美術館舉辦的藝術展上，大陸國家一級文物永樂款鎏金銅觀音菩薩像展櫃內，從造像下方仰觀，觀音裙擺、腳踝區域能清晰看見TCL字樣。

6日上午，青海省博物館一位工作人員表示，大陸網友看到的TCL廣告字樣其實是一張報紙。這位工作人員介紹，這尊永樂款鎏金銅觀音菩薩像2000年左右從瞿曇寺移交至青海省博物館時，文物的這處就有這張報紙，這張報紙「起到封底的作用」。

這位工作人員表示，這尊菩薩像封底損壞了，為防止裡面的香灰、柏香等物品掉落，瞿曇寺的僧人用報紙封住。這位工作人員解釋，那時候條件沒這麼完善，沒有海綿、無酸紙等這種包裝，用報紙是很常見的操作。

7月5日晚，青海省博物館已組織專家和技術人員飛赴北京核實文物底部出現TCL字樣一事，核實後第一時間會發布情況說明。

稍早，中國工藝美術館工作人員核實情況後表示，展館方面已經實地拍照取證，確實能透過展櫃的玻璃看到TCL相關文字，視覺效果類似報紙印刷的畫面。

此次展覽由青海省博物館主導承辦，中國工藝美術館僅提供展出場地，展櫃開啟、文物近距離查驗等操作權限歸屬青海文博專業人員，展館現場工作人員無法自行開櫃核查、清理。

青海省博物館鎮館之寶-國家一級文物永樂款鎏金銅觀音菩薩像身上，被發現出現疑似科企TCL、「9月28日」等廣告文字，引發大陸網友關注。圖/取自中國山東網