沙發長出黑色小刷子 網友：終明白廣東人為何愛紅木家具

廣州一名女網友近日發現布沙發底生出大小不一的「黑色小刷子」，引起關注。經專家辨識小刷子原來是「髮網菌」（黏菌），成熟後會噴出孢子，會對人體易造成過敏，影響健康。有大陸網友笑稱，終於明白廣東老一輩人為何鍾情紅木等實木家具。

據《羊城晚報》報導，網友「肉肉」小姐近日表示，「有一天突然發現沙發底部，出現了幾個黑黑的小點，一開始沒在意，以為是髒了，結果過兩天變大了，湊近一看發現像黑色小刷子，附近還有一些黑色粉末」，才驚覺情況不對。

「肉肉」將照片發到網上求助，經專家辨識，指黑色小刷子其實是髮網菌（Stemonitis）。資料指出，髮網菌偏好在高溫、潮濕及腐朽的木材表面生長，近期廣東持續高溫及降雨，室內濕度居高不下，若家具木框受潮腐壞，便容易成為黏菌繁殖環境。當孢子大量釋放到空氣中時，可能對呼吸道造成刺激，過敏體質或免疫力較差者更需留意。

有網友指出，終於明白廣東老一輩為何偏愛紅木家具，原因是實木耐潮，且沒有填充物，不易滋生黴菌。