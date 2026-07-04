影／成都男從社區頂樓跳傘遭行政拘留 網怒：為流量不顧一切

近日，中國大陸四川成都一名23歲男子為博取網絡關注，在成華區某小區高層樓頂進行跳傘，並將影片剪輯發布至社交平台。7月2日，成都市公安局成華區分局發布警情通報稱，經查，該男子的行為已嚴重擾亂公共場所秩序，危害公共安全，對其處以行政拘留的處罰。

男子市區內跳傘遭網友批：為了當網紅做這種出格的事

通報指出，6月30日晚11時許，涉案男子任某某在成華區某小區高層樓頂實施跳傘。據影片顯示，任某某背著跳傘包，從天台一躍而下，降落滑行的過程中貼近住宅樓和樹叢。影片被發布至社交平台。

據任某某社媒平台置頂影片顯示，早在2024年5月，他就在市區高樓頂嘗試過跳傘，不少網友質疑這一危險做法，「市區內跳傘萬一把行人砸了」「為了能當網紅，都在做這種出格的事兒，導向很有問題。」「現在為了流量已經不顧一切了嗎。」

涉事男子未取得從業資質 警方提醒

7月2日，成都市公安局成華區分局發布警情通報，經核實，任某某未取得相關從業資質，其行為已嚴重擾亂公共場所秩序，危害公共安全。依照相關規定，警方對其處以行政拘留的處罰，並針對此次未經審批進行的航空體育活動的行為，通報相關行政主管部門依法處理。

警方提醒，跳傘須在依法批准的專用空域和場地內，嚴格依照法規及行業規範開展。未經審批許可，嚴禁在城市建築、橋樑、廣場等公共區域實施此類活動。對在居民區、人員密集場所實施違反公安行政管理行為的，公安機關將依法從快從嚴查處；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

延伸閱讀：

詆毀袁隆平成果 網紅造謠「雄性不育水稻致人絕育」官媒實名舉報

有片｜中國網紅海外扮日本人 用冥幣冒充日圓｢玩人｣拍惡搞片挨轟

文章授權轉載自《香港01》