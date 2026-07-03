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17歲女與5旬已婚男生子！10年後驗DNA揭丈夫戴綠帽 她怒告舊愛

香港01／ 撰文／賈桂琳
大陸1名女子於10年前只有17歲時，曾與1名當時已52歲的已婚男子發展婚外情，雙方多次發生性關係，女子隨後與另1名男子結婚生子，一直以為孩子生父是現任丈夫。直到10年後孩子因入學需要進行親子鑒定，才驚覺現任丈夫並非親生父親。圖／AI生成
大陸1名女子於10年前只有17歲時，曾與1名當時已52歲的已婚男子發展婚外情，雙方多次發生性關係，女子隨後與另1名男子結婚生子，一直以為孩子生父是現任丈夫。直到10年後孩子因入學需要進行親子鑒定，才驚覺現任丈夫並非親生父親。圖／AI生成

中國大陸近日爆出1宗情節離奇的撫養權與民事索償官司。1名女子於10年前只有17歲時，曾與1名當時已52歲的已婚男子發展婚外情，雙方多次發生性關係，女子隨後與另1名男子結婚生子，一直以為孩子生父是現任丈夫。直到10年後孩子因入學需要進行親子鑒定，才驚覺現任丈夫並非親生父親，真正的「精主」竟是當年的52歲情人。女子隨即入稟法院向該名情人追討撫養費及精神損失費，一審判決近日正式曝光。

入學需要驗DNA 揭驚人綠帽疑雲

中國裁判文書網近日公開的判決書顯示，2015年7月，當時年僅17歲的少女楊某，結識了當時已52歲且擁有家庭的男子張某，2人隨後發展出婚外情，並多次發生性關係。雙方斷絕關係後不久，楊某與另1名男子黃某交往結婚，於2017年5月誕下1子。在過去數年間，楊某與黃某一直堅信孩子是黃某親生。

然而，隨著兒子到了入學年齡，學校要求提供親子關係證明。楊某帶同兒子與黃某進行DNA鑒定後，報告竟顯示黃某與兒子並無血緣關係，楊某震驚之下再作鑒定，最終證實兒子的親生父親，竟是10年前與她發生過婚外情的52歲人夫張某。

女方積極聯繫遭無視 男方抗辯：不記得了

楊某表示，得知真相後她曾積極與張某取得聯繫，試圖協商孩子的撫養問題。然而，張某對此採取完全不予認可的態度，無視孩子是其親生的事實。楊某指張某拒認親生兒子的行為對她帶來極大心理傷害，並對生活造成極大困擾，決定將張某告上法庭，要求其承擔父親的責任，並索償精神損失費及過去至今的撫養費。

面對指控，已年過6旬的張某在庭上辯稱，由於事情已經過去了足足10年，他的記憶已經非常模糊，對當年與楊某的交往，他辯稱：「只記得發生過2、3次關係，其他的都不記得了」。

法院一審判決：男方須補付撫養費並月供400元人民幣（約新台幣1882元）至成年

一審法院經審理後，認定親子鑒定結果具備法律效力，確認張某與孩子存在血緣關係，必須承擔非法定婚生子女的撫養義務。

法院最終判決：張某須向楊某一次性支付先前累積的子女撫養費合共3.6萬人民幣（約新台幣16.9萬元）；同時，由判決生效起，張某須在每個月月底之前，向楊某支付當月撫養費400元人民幣，直至孩子年滿18歲為止。

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文章授權轉載自《香港01》

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