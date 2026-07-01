免費試吃要求少油鹽遭拒留負評 杭州餐廳貼紅字反擊：這種不要來

近日，浙江杭州一家開了九年的餐廳推出「尖椒茄子」免費試吃活動，有食客要求少油少鹽未獲滿足後留下負評，被老闆張貼在餐廳門口並配字「注意！像這種不要來領取！」此事引起網友熱議，大部份網友認同老闆的做法，認為「免費的定製個什麼」，也有網友稱，無法定製的餐品就是「預製菜」。

食客定制口味遭拒留負評 老闆將評論掛店門避雷

《揚子晚報》報道，該食客評論稱，「跟老闆說少油少鹽，老闆說做不了，說廚師都是規定動作，習慣動作了，又不是很忙，就兩三個人，不想多說了，上來的茄子辣椒是偏油偏鹹的。服務是連杯水都沒有的，建議老闆不要參加活動了。」

隨後，該評論被老闆張貼在餐廳門口，並在旁邊加上醒目的紅色評語：「注意！像這種不要來領取！謝謝！一人只能領取一份，每天差不多100單，吃不消這樣的要求！」

該店老闆表示，尖椒茄子是店裏的招牌菜，推出免費試吃活動已經10天，有時店裏生意忙到要關停外賣，沒辦法滿足所有顧客的「定製」要求。老闆還稱，掛出這條評論是為了表達自己的想法，不想浪費太多溝通成本。

老闆回應：這樣的顧客不是這道菜的目標人群

老闆介紹，店開了九年，茄子是自家種植。「來吃尖椒茄子要少油少辣，這樣的顧客其實不是這道下飯菜的目標人群。茄子本身就是吃油的，你用素油炒，感覺做出來完全不是那個味。」

此事引發網友熱議，不少網友認同老闆的說法，認為尖椒茄子的做法沒問題，「茄子炒的話肯定油，會做飯的都知道，茄子本身就很吸油，這怎麼少油。」「辣椒炒茄子不要辣，是不是在開玩笑。」「吃不了辣又吃不油就沒必要去占這個便宜啊。」「自己花錢點的可以提要求，免費的定製個什麼。」

不過，也有人提出，不能定製口味的餐品就是預製菜，「做飯規定動作，調不了鹽和油，預製菜還說的那麼清新脫俗。」「炒菜還規定動作？改不了口味包預製菜唄。」「就是預製菜，最多就是飯堂那樣大鍋菜炒好一堆。」

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文章授權轉載自《香港01》