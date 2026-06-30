人妻校門口擺海報、發傳單…列4大罪狀控丈夫與女職員外遇 校方調查結果出爐

中國四川德陽一所大專院校門口近日上演婚外情風波。一名人妻不滿丈夫疑似外遇，竟直接在校門口擺放大型海報並發放傳單，指控校內後勤保障處鄢姓女職員與丈夫有不正當男女關係，還具名檢舉鄢女涉嫌利用職權貪瀆。

涉事學校事後兩度公開回應，澄清鄢女只是一般職員，並非網路所傳的處長，且已以「身體不適」為由離職。校方成立專案調查小組進行調查後，未發現鄢女有利用職權介入招標或貪瀆的情況。不過，校方仍譴責違反公序良俗的行為，決定撤銷鄢女任職期間獲得的榮譽，並停發其2026年度考核獎金。

女子在校門口擺大型海報

根據《百姓關注》報導，事件發生於6月9日。該名人妻在四川省德陽城市軌道交通職業學院正門外，公開指控丈夫與該校後勤保障處鄢姓女職員發生不正當男女關係。

女子還與親友在校外擺放大型海報，並向路過民眾及學生發放傳單。

網路流傳的影片顯示，海報內容相當辛辣，列出兩人的4大罪狀，其中包括疑似露骨的婚外情對話紀錄，並呼籲其他人若掌握相關「證據」，可以向她提供。

除了感情糾紛外，女子還具名檢舉鄢女涉嫌利用職務權力貪瀆，指控她可能涉及違紀及貪腐行為。

校方首度回應 澄清鄢女並非處長

針對相關指控，有媒體聯繫涉事學校查證。校方人員表示，學校將依照相關規定處理。

6月11日凌晨，校方首度發布聲明，澄清鄢女於2024年8月20日透過公開招募進入學校任職，僅是後勤保障處的一般職員，並非網路所傳的後勤處處長。

校方表示，鄢女已於5月25日以身體不適為由提出離職申請，並於5月29日正式離職。針對網路指控鄢女介入招標作業一事，學校已成立專案調查小組進行調查。

專案查核結果出爐 未發現介入招標

涉事學校於6月13日再次發布聲明，表示校方已委託會計師事務所，針對鄢女任職期間涉及的費用核銷及招標相關業務進行專案查核。

調查結果顯示，並未發現鄢女利用職權介入招標的情況。

不過，校方仍嚴厲譴責違反公序良俗的行為，決定撤銷鄢女任職期間獲得的相關榮譽，並停發其2026年度考核獎金。

網友熱議：就該公開讓大家知道

事件在社群平台曝光後，隨即引發大批網友討論。有人留言表示，「這麼精彩的事情，我竟然不在這所學校」、「做得漂亮」、「就該公開讓大家知道」、「好刺激，好想看」。

也有不少網友笑稱，「這間學校的學生看熱鬧看得很過癮」、「這幾天學生應該都在討論這件事」。

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文章授權轉載自《香港01》