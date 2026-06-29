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香港麥當勞背心男脫鞋晾腳+挖鼻屎 網見外貌驚︰火雲邪神？

香港01／ 撰文／田中貴
1名身穿白色背心和灰色短褲的男子坐下脫鞋，雙腳放在對面座位，左手手指插入鼻孔。（Facebook群組「慈雲山資訊交流」圖片）
1名身穿白色背心和灰色短褲的男子坐下脫鞋，雙腳放在對面座位，左手手指插入鼻孔。（Facebook群組「慈雲山資訊交流」圖片）

到餐廳用膳時，應注意個人衞生與禮貌。有香港男子在Facebook群組「慈雲山資訊交流」上傳1張照片，可見拍攝地點是該區1間麥當勞分店，有1名身穿白色背心和灰色短褲的男子坐下脫鞋，然後將雙腳放在對面座位，左手手指插入鼻孔，原PO形容對方「鼻屎還要到處彈」。

貼文引來許多網友討論，有人揶揄「體諒一下礦場工人」、「帶外來食物喔」、「為什麼沒有人請他走？」；亦有人留意到該男子的外貌，形容像周星馳電影《功夫》中的角色「火雲邪神」，「造型這麼像火雲邪神」、「以為是火雲邪神」。

有網友表示，如果遇到同類情況，其實可以即時通知職員處理。

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文章授權轉載自《香港01》

麥當勞 香港 周星馳 功夫

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