用壞3支驗孕棒！女子操作失誤申請僅退款 態度囂張諷商家：有我是你榮幸

中國大陸網購平台「僅退款」機制頻頻出現濫用個案，而網上早前瘋傳1宗奇葩事件，更引發網友強烈譴責。山東1名女子網購了3支驗孕棒，卻因自身操作不當，導致檢測結果無效，3支驗孕棒全報廢。而令人大開眼界的是，該女子竟然申請「僅退款」，即在不退貨的情況下要求全額退款。當商家提出質問後，女子非但沒有感到愧疚，反而出言諷刺賣家：「有我這樣的客戶，是你的榮幸。」

操作失誤怪商家 強行要求「吃霸王餐」

據涉事商家所說，該女子購買驗孕棒後，因為個人操作失誤，不小心將尿液濺到了顯示結果的顯示窗上，然而產品說明書及包裝上均清晰列明，驗孕棒的顯示窗絕對不能沾到尿液的，否則就會導致檢測結果無效。女子隨意操作導致產品全失效，卻把責任全數推給了無辜的商家，直接在平台上申請「僅退款」。

面對這種無理要求，商家隨即聯絡該女子進行理論，指出商品本身無質量問題，無法為顧客的個人失誤而退款；但本著服務精神，商家表示願意對未拆封商品進行退貨退款處理。沒想到該名女子不以為恥，反而態度十分囂張，回覆了1條讓無數網友瞠目結舌的消息：「有我這樣的客戶，是你的榮幸」。

女子狂言「有我是你榮幸」 電商「僅退款」機制再掀爭議

基於近年大陸大型網購平台（如拼多多、淘寶等）為了討好消費者而強制推行的「僅退款」政策，商家在無奈之下只能接受平台的「僅退款」處理。

雖然商家事後來也獲得了平台的賠付，但該名無理顧客卻「成功白嫖」，並未為自己的惡劣行為承擔任何代價。

而大陸近年關於網購平台「僅退款」機制所衍生出的惡意消費爭議層出不窮，例如今年4月曾發生的榴槤僅退款事件，河南濮陽商家「程大叔」不滿山東女買家偽造的榴槤發霉照片申請「僅退款」，跨省維權贏了卻遭死亡恐嚇。不少中小商家均發聲促請平台正視漏洞。

網友炮轟：奇葩降世

這起事件在網絡上曝光後，隨即激起網友熱烈討論。不少網友表示，第1次見到如此厚顏無恥的顧客，沒想到連驗孕棒也有人想「吃霸王餐」，紛紛直呼「長見識了」。