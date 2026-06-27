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人比人氣死人…他剛畢業月薪8萬遭嫌低 爸媽嗆一句話挨轟：不知足

香港01／ 撰文／卡洛兒
新一波畢業季即將到來，相信不少應屆大學畢業生已開始四處求職。但有一名香港應屆畢業生在社群平台發文表示，自己已獲銀行錄取，月薪2萬多港元（約新台幣8.1萬元），卻遭父母嫌棄薪水太低。示意圖。圖／AI生成
新一波畢業季即將到來，相信不少應屆大學畢業生已開始四處求職。但有一名香港應屆畢業生在社群平台發文表示，自己已獲銀行錄取，月薪2萬多港元（約新台幣8.1萬元），卻遭父母嫌棄薪水太低。示意圖。圖／AI生成

新一波畢業季即將到來，相信不少應屆大學畢業生已開始四處求職。但有一名香港應屆畢業生在社群平台發文表示，自己已獲銀行錄取，月薪2萬多港元（約新台幣8.1萬元），卻遭父母嫌棄薪水太低，還質問他，「滿街都是月薪5萬（約新台幣20萬元）的人」、「你拿這種薪水，是打算住劏房（將住宅分隔成多間小套房）嗎？」

其父母的言論被網友批評「脫離現實」、「應屆畢業生月薪5萬根本是笑話，居然還有人相信」、「香港薪資中位數也才2萬多」、「很多人工作十幾二十年都還沒有5萬」，也安慰原PO不用灰心，「你又不是專業科系，剛畢業就有2萬多已經很厲害了」、「人比人氣死人，做好自己就好」。

畢業生獲銀行錄取 月薪2萬多仍遭父母嫌棄：滿街都是5萬

「家人真的有病」，一名應屆畢業生在Threads發文訴苦，透露自己剛畢業便獲銀行錄取，月薪約2萬多港元，卻遭父母嫌棄薪資太低，還說「滿街都是月薪5萬的人」、「你拿這種薪水，是打算住劏房嗎？」甚至順勢問原PO，是否後悔小時候沒有認真讀書，父母瘋狂貶低兒子的言論瞬間掀起網友熱議。

原PO父母挨轟「脫離現實」：應屆畢業生月薪5萬根本是笑話

不少人認為原PO父母的想法「脫離現實」，留言表示「你家人沒上過班嗎？」、「我今年畢業，月薪1.9萬（港元），我爸媽都很開心，還稱讚我很厲害」、「很多人工作十幾二十年都沒有5萬，我認識一位文組畢業的人，已經做到總編輯，薪水都還不到4萬」、「香港薪資中位數也才2萬多」、「應屆畢業生月薪5萬根本是笑話，竟然還有人相信」。

也有人諷刺，「那就叫他們立刻介紹一份月薪5萬（港元）的工作給你啊」、「你有空就截圖那些『慈父慈母全額幫買房』的貼文給他們看，讓他們反省一下」、「我只後悔小時候不會投胎，可以嗎？」

同為父母的網友：剛畢業沒失業就已經很好運

也有不少身為父母的網友批評原PO家長「不知足」、「現在這個年代，我兒子願意找一份全職工作，我就要去還神（向神明還願）了」、「現在畢業沒有失業，就已經很幸運」、「人比人氣死人，做好自己就好」、「你又不是專業科系，剛畢業就有2萬多已經很厲害了」、「不需要一直和別人比較，只要努力到能養活自己就很好了。」另外，也有人提醒職場新人，不需要把所有事情都告訴家人，「上班後不用把薪水告訴親朋好友，連家人也不用」。

原PO透露父母背景！高薪族「看不起很多人」

原PO之後補充，父母都是公務員，雖然兩人的學歷不高，但「很會賺錢」，加上身邊大多是高薪人士，因此誤以為「政府Officer（政府官員職系）的應屆畢業生真的就是月薪5萬」，並將此視為所有職場新鮮人的薪資標準，也因此「看不起很多人」。

延伸閱讀：

大學生起薪點2026│42%大學生期望月薪超2.5萬 62%自信3個月揾到工

香港成生命科學人才實習首選城市 六成畢業生看好就業前景

文章授權轉載自《香港01》

香港 月薪 求職 銀行

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